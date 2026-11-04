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▲一位大叔把紙條塞到偶像屁股，結果被工作人員祭出永久黑名單。（圖／翻攝自X）

日本地下偶像團體「9時間1500円」近日爆出粉絲騷擾成員事件！一名中年男粉絲參加活動時，趁著跟穿泳衣的偶像互動時，把寫有自己Line聯絡方式的紙條，塞進人家屁股縫中，想不到事後真的收到了成員的訊息，但其實是工作人員設局準備把這個變態繩之以法。根據日媒報導，地下偶像「9時間1500円」日前活動時，一位男粉把寫有自己Line聯絡方式的紙條，塞進女偶像正在穿的泳衣中，事後女偶像發現紙條後，就交給了工作人員處理，接著官方設計了圈套，準備揪出這位粉絲。工作人員先是假扮女偶像，透過Line主動聯繫男子，先說「無法確認你是哪一位」為理由，要求對方傳送兩人合照、拍立得，雖然男方懷疑過是不是工作人員，但是工作人員回覆「公司才不會用私人Line聯絡，況且塞在那裡嚇了我一跳。」男子信以為真，立刻傳照片讓對方辨認，完全沒察覺自己已經落入圈套。更搞笑的是，男子真的以為自己私聯成功，還開心說這是自己第一次做，直呼：「終於躋身人生勝利組！」工作人員接著用偶像的名義邀請一起吃飯，沒想到男子赴約後，現場根本就沒有女偶像，而是早就準備好的工作人員，當場被揭穿真實身分。該男性被抓包後雖然道歉求饒，營運方最終也沒有報警，但他直接被官方永久黑名單，再也無法參加團體的活動，原本以為自己成功獲得偶像私訊的大叔，最後不但沒約到女神，還直接被列入黑名單，只能說可悲又可憐。