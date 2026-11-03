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▲巴鈺曾經主持《食尚玩家》、《一袋女王》、《世界第一等》、《女王大人》 等知名節目，演藝事業橫跨主持與戲劇領域，曾經四度獲得金鐘獎提名肯定。（圖／巴鈺臉書）

台北市長選舉進入白熱化階段，演員兼主持人巴鈺近日在社群平台連續發文，表態支持民進黨候選人沈伯洋，大讚對方「有料、眼裡有光」，更疑似不忘以諧音哏暗酸藍營的候選人蔣萬安謊話連篇，「萬LIE俱寂」、「沒有七片」。巴鈺意有所指表示，媽媽從小教育她不要說謊，因為說了一個謊，就要用更多的謊去圓本來的謊，自己一直記在心上，「當然我還是有說過謊，因為慌張、因為害怕、因為我想賭一個『別人是傻子不會發現』。說謊好累，擔心被別人發現也好累。我不想活得這麼辛苦」。接著，巴鈺再發文寫下「當所有人靜靜地看著你謊話連篇，最適合的成語：萬LIE俱寂」，下一篇文更是直接表態，「我支持撲馬」，形容對方讓她想到美味Pizza具備的條件，「熱呼呼的」、「讓聚集的人感覺快樂，眼裡有光」、「有料」、「沒有七片」。許多網友看了巴鈺的貼文，紛紛大讚：「真的是女性撐起世界吼」、「巴鈺超帥」、「藝人表態支持綠營政治人物需冒很大的事業風險，妳令人敬佩」、「沒有七片很重要」、「巴鈺也是很溫暖也很有正義感的人」、「慧眼識英雄，難怪我這麼喜歡妳，我的眼光真好，台北順起來！」