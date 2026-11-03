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資深演員林煒近日因昔日戲劇片段在Threads被大量翻出，俊俏外型讓他獲封「上古許光漢」，意外掀起老台劇考古熱。本人也已知情自己成為網路話題，今（3）日更無預警開設Threads帳號，首篇貼文直接曬出自拍照並簡短寫下：「家門口。」讓外界一窺57歲的最新近況。照片疑似在香港一帶拍攝，林煒戴著白色帽子及黑框眼鏡，身穿酒紅色上衣，身後則是璀璨的海港夜景。林煒的Threads帳號曝光後，立即引起關注。他沒有特別預告，也未針對近期爆紅發表長篇感言，僅以「家門口」3個字搭配生活自拍，低調與網友打招呼。照片中的他留著些許鬍渣，打扮休閒輕鬆，五官依舊深邃立體，雖然多了成熟韻味，仍保有昔日男神風采。從照片背景研判，拍攝地點疑似位於香港維港一帶，隔岸可見大樓燈光與海面倒影。林煒過去在台灣及香港兩地生活，這張在「家門口」拍下的自拍，也意外曝光他目前的生活環境，對此他也回應大家「謝謝大家的風暴！」林煒昔日曾是中視「花系列」當家小生，演出《女人花》、《太陽花》等經典作品。近期網友重新翻出他年輕時的照片、裸身出浴及激情戲片段，驚嘆他的外型神似許光漢，因而替他冠上「上古許光漢」稱號。相關討論也帶動舊作熱度，中視更順勢推出「花系列」24小時馬拉松直播，吸引不少新一代觀眾追劇。對於過去作品相隔多年再度受到關注，林煒日前接受《NOWNEWS今日新聞》詢問時表示：「我的感想是當然非常開心過去的作品被大家重新追劇，產生了大家之間的討論話題，可見這樣的戲劇題材還是符合現代人的生活節奏和情緒出口！」如今他親自進駐Threads，也讓粉絲期待這位新科社群男神，未來能分享更多生活近況及昔日拍戲回憶。