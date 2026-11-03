我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TEA TOP第一味跨界聯名《Garena 三角洲行動》，以台灣人熟悉的芭樂為主角，一口氣推出三款聯名限定飲品。（圖／TEA TOP提供）

手搖飲也能「搜物資」！TEA TOP第一味跨界聯名《Garena 三角洲行動》，以台灣人熟悉的芭樂為主角，一口氣推出三款聯名限定飲品，並將遊戲元素直接融入品名。特別的是，這次聯名不只換上遊戲名稱，更把「喝飲料」直接變成玩家取得虛寶的方式。三款聯名限定飲品，「芭樂檸檬｜酸角洲」以芭樂搭配檸檬，酸甜果香清爽解膩；「芭樂綠茶｜爆綠超高」加入綠茶茶底，讓芭樂果香多了清新茶韻；「芭樂冬瓜｜搜瓜物資」則以冬瓜的甘甜結合芭樂，並從遊戲中「搜索物資」概念發想命名。從飲品口味到名稱都藏入聯名巧思，讓玩家走出遊戲也能找到熟悉的《三角洲行動》元素。活動期間購買「酸角洲、爆綠超高、搜瓜物資」任一款芭樂系列飲品，每杯即贈1張遊戲虛寶卡；購買其他飲品，單筆消費滿100元也可獲得1張，單筆最多贈送2張，消費者可透過虛寶卡取得遊戲獎勵兌換憑證。11月9日至11月15日再搭上雙11熱潮，三款芭樂系列推出「同品項第二杯半價」，不論是原本就熟悉《三角洲行動》的玩家，或單純想嘗鮮芭樂系手搖飲，都能趁一週限定優惠一次攻略三種新口味。