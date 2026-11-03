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共餐後陸續傳出不適！19人身體不適、18人送醫

▲衛生局進一步說明，大苦薯又稱白薯榔、白薯莨，是含有生物鹼的有毒植物，誤食後可能引發噁心、嘔吐、手腳麻木及頭暈等症狀。（圖／高雄市衛生局）

咖哩飯疑添加山區採摘大苦薯！檢體送中央鑑定

大苦薯誤食恐中毒！嚴重可能抽搐、呼吸困難

高雄市內門區金竹里社區發展協會今（3）日中午舉辦共餐活動，沒想到餐後陸續有民眾出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似發生集體食物中毒。截至下午5時，共有19人身體不適，其中18人就醫。衛生局初步疫調發現，當天供應的咖哩飯疑似添加從山區採摘的「大苦薯」，已採集檢體送驗，釐清是否為中毒原因。金竹里社區發展協會今天上午11時許舉辦共餐活動，餐點由社區廚工自行烹煮，約有24名民眾參與。不料，下午1時起，陸續有人出現噁心、腸胃不適等症狀，消防局接獲通報後，派員將14名民眾送醫，包括5男、9女，另有部分民眾自行就醫。衛生局統計，截至下午5時，共有19人身體不適，其中18人就醫。所幸目前患者意識均清楚，仍在急診留觀。衛生局派員前往現場調查，初步疫調發現，當天共餐供應的咖哩飯疑似添加「大苦薯」。據了解，這項食材是共餐人員前一天前往山區採摘，隔天再加入餐點烹煮，因此被列為可疑食材。目前衛生局已採集相關檢體，預計送交中央進行分子鑑定，確認植物實際種類，並釐清是否含有可能引發身體不適的成分。衛生局強調，目前尚無法確認這起疑似食物中毒事件是否與大苦薯有關，後續仍須綜合流行病學調查、植物鑑定及相關檢驗結果，才能判定真正原因。衛生局進一步說明，大苦薯又稱白薯榔、白薯莨，是含有生物鹼的有毒植物，誤食後可能引發噁心、嘔吐、手腳麻木及頭暈等症狀，嚴重時甚至可能出現抽搐、呼吸困難，影響呼吸及神經系統。衛生局提醒，山區野生植物種類繁多，部分植物外觀相似，民眾切勿任意採摘或食用來源不明、無法確認種類的植物及塊莖類食材，以免誤食有毒植物，危害自身健康。