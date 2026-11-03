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知名電競直播主Toyz（劉偉健）因為販賣大麻菸彈被法院判處4年2個月有期徒刑而入獄，服刑約2年半後獲准假釋，並於今（3）日被遣返回香港，他稍早除了更新Threads的貼文，寫下「報數」兩字，還被發現移除IG「珍重再見」的置頂貼文，粉絲認為他重整社群平台，已經蓄勢待發要復出，大呼「全世界都在等你」。Toyz今晚8點首度於出獄後更新Threads的貼文，寫下「報數」兩字，至今按讚數已經突破8萬大關，後來有網友發現，他在2024年5月16日入獄當天發布的「珍重再見，各位保重。我請你喝一杯」的貼文，也被他移除置頂的設定。該篇貼文主要是宣傳請民眾免費喝飲料的活動，內容為只要掃碼加入他旗下品牌「金筷子」的會員，全台灣人都可以到手搖飲店「拾汣茶屋」免費兌換一杯指定飲品，並表明該活動「為期一直到我出獄為止」。如今Toyz已經正式恢復自由身，粉絲也紛紛留言「出獄了，還能換（飲料）嗎」、「期待椅子復盤」、「終於出來了！現在YT圈好無聊啊」、「老大想你了」、「什麼時候開播」、「辣個男人終於回來了，等開台！」