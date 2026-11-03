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蔣家第四代、知名設計師蔣友柏，近日在小紅書公開自己的人生觀察影片，透露最近跟一位許久沒見、小學時就認識的老同學相遇，過去是資優生的對方，卻在失業後找不到人生方向，在家中靠家人供養，讓他看不下去直言：「被寵壞的媽寶。」蔣友柏在「小紅書」公開影片，談到自己對「本性難移」的人生體悟，他透露最近跟一位從小學就認識、年過50歲的老同學重逢，對方過去是資優生，出社會後工作也相當順利，沒想到卻被AI世代衝擊，陷入失業困境，這不得不讓蔣友柏開始思考「未來想要什麼樣的生活。」接著他談到現在許多年輕人缺乏獨立能力，蔣友柏更直言，所謂「媽寶」不一定只是母親寵出來的，也可能是爸爸或爺爺奶奶太寵，都會讓孩子失去面對問題的能力，他發現，許多人遇到挫折時，第一反應不是思考怎麼解決，而是回家要求家人安慰，長期下來就習慣依賴他人，沒有獨自承擔責任的能力。蔣友柏認為，人本來就不是完美的，最重要的是能不能看見自己的不足，並且願意採取行動，他藉由老同學的遭遇提醒，與其等到危機發生才尋求依靠，不如趁還有選擇時，先替自己做好準備。