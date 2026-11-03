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日本退稅新制已於11月1日上路，改採「先付後退」，並透過店家所配合的退稅公司填寫資訊，到機場托運行李前，先進行相關查驗且符合資格才能退稅。有民眾發現，退稅公司平台除了要求綁定信用卡之外，還要求輸入信用卡安全碼，讓部分民眾頓時卻步。旅日達人林氏璧建議，可以準備一張額度低，平時沒在用的信用卡專門作為退款使用。林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，由於付款方式和退款方式完全是脫鉤的，付款可以用各家高回饋的信用卡，但可準備一張額度低，平時沒在用的信用卡專門作為退款使用。林氏璧提到，只要去一次日本，很可能在四大退稅公司都會建立帳號，只要建這一次，之後就可以繼續用了。使用這同一張卡綁定，輸入安全碼，要暴露資訊就暴露這一次即可。他也補充，其實PIE VAT，Global Blue，JPrefund等退稅平台，在台灣就可以建帳號綁信用卡了，J-TaxRefund一定要有交易後才可以。他建議，可以在綁定完後，於銀行APP關閉這張卡海外與線上交易功能，應該不會影響到收款，也可以避免之後被盜刷。有玉山卡友留言實測，他有成功收到退款。不過關於這點，大家可能還是要問過銀行的客服比較保險。林氏璧也提到另一招，可以選一張帳戶中沒有很多錢的VISA金融卡（Debit）作為收款使用，應該風險也較小。他目前看中的是玉山日幣雙幣卡。這張卡在熊本熊卡現世之後根本沒有刷的機會，因為除了雙幣功能外根本沒有什麼牛肉。這樣子退款回來是日幣，減少日幣兌換台幣的可能損失。