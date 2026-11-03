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為弘揚孝道，鼓勵孝順美德，高雄市政府多年來持續辦理孝行獎選拔及表揚活動，今年選出10名孝行楷模，其中3名(大寮區吳哲頤、燕巢區侯秀絨及甲仙區簡通發)更獲得全國孝行獎殊榮，今(3)日在市政會議中，市長陳其邁親自頒獎勉勵。大寮區吳哲頤運用體適能與銀髮族運動專業，陪同父母接受評估並規律訓練，結合均衡飲食，協助母親穩定骨質、父親重拾自信與活力，其孝行兼顧健康促進與身心支持，深具示範意義。燕巢區侯秀絨長年投入社區服務，成立關懷據點並帶領婆婆、母親共同擔任志工，推動長者活動，將孝行自家庭擴及鄰里，讓「老有所依」成為瓊林社區最動人的風景。甲仙區簡通發為照顧罹患失智與帕金森氏症的雙親，提早退休返鄉，舉凡翻身拍背、抽痰等照護工作皆親力親為，為鄰里敬佩之孝行典範。每位獲獎楷模的孝行都令人感佩，杉林區林桂英毅然辭去工作，專心照顧脊椎受傷而臥床的母親，除了照料生活起居，更注重對情感陪伴與心理支持。旗山區胡世明在父親辭世後，獨力照料中風失能的母親，每日為其備餐、協助沐浴更衣，於夜間也不敢深眠時常查看母親狀況。仁武區許高馮年紀尚輕，自身亦有學業壓力，仍主動於課餘時間細心照顧臥床祖父，分擔其他照顧者壓力。此外，左營區萇淑慧自退休後日復一日照料父母的飲食起居、陪診拿藥，細心守護不懈。美濃區鄒雅雯自幼養成敬重長輩的孝心，除了協助照顧祖父母，在母親車禍受傷時亦扛起家計與照護責任。茄萣區鄭守連一肩承擔起照顧高齡失智母親的責任，親自侍奉母親如廁、沐浴、飲食、用藥等日以夜繼不以為苦。林園區蔣美員長年兼顧工作及照護母親，更投入社區關懷據點志工服務，並將母親一併帶至據點照顧，兼顧家庭與公益。