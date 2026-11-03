大樂透第115000102期於今（3）日開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出。但本期開出 2 注貳獎，2間中獎彩券行位於台中市、高雄市，這2名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1億元頭獎，最終僅獲得 93 萬元的貳獎獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。
大樂透11/3貳獎2人均分！獎金剩下93萬
大樂透第115000102期頭獎1.6億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「02、23、24、25、29、39」，特別號「31」。本期頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券位於台中市潭子區以及高雄市小港區。
大樂透11月3日貳獎中獎彩券行
📍台中市潭子區潭陽里潭興路二段444號1樓－壹級棒彩券行
📍高雄市小港區樂利路18之3號1樓－彩霸彩券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期2名貳獎得主都只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖幸運抱回 93萬7717元獎金，但與1億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡11月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：02、23、24、25、29、39，特別號31。
49樂合彩：02、23、24、25、29、39。
今彩539：05、10、30、32、34。
39樂合彩：05、10、30、32、34。
3星彩：8、4、3。
4星彩：9、6、0、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000102期頭獎1.6億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「02、23、24、25、29、39」，特別號「31」。本期頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券位於台中市潭子區以及高雄市小港區。
大樂透11月3日貳獎中獎彩券行
📍台中市潭子區潭陽里潭興路二段444號1樓－壹級棒彩券行
📍高雄市小港區樂利路18之3號1樓－彩霸彩券行
🟡11月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：02、23、24、25、29、39，特別號31。
49樂合彩：02、23、24、25、29、39。
今彩539：05、10、30、32、34。
39樂合彩：05、10、30、32、34。
3星彩：8、4、3。
4星彩：9、6、0、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。