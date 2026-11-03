今彩539第115000266期今（3）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出2注，800萬元獎落台中市、雲林縣，貳獎部分則開出418注，每注中獎獎金2萬元。

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11月3日今彩539頭獎開出彩券行

台中市西區公正里向上路一段446號1樓－阿軒彩券行
雲林縣西螺鎮漢光里平和南路355號1樓－金旺來彩券行

▲雲林縣西螺鎮金旺來彩券行今（3）日開出今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）
▲雲林縣西螺鎮金旺來彩券行今（3）日開出今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）
🟡11月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：02、23、24、25、29、39，特別號31
49樂合彩：02、23、24、25、29、39。

今彩539：05、10、30、32、34。
39樂合彩：05、10、30、32、34。

3星彩：8、4、3。
4星彩：9、6、0、5。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...