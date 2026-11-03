今彩539第115000266期今（3）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出2注，800萬元獎落台中市、雲林縣，貳獎部分則開出418注，每注中獎獎金2萬元。
11月3日今彩539頭獎開出彩券行
台中市西區公正里向上路一段446號1樓－阿軒彩券行
雲林縣西螺鎮漢光里平和南路355號1樓－金旺來彩券行
🟡11月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：02、23、24、25、29、39，特別號31。
49樂合彩：02、23、24、25、29、39。
今彩539：05、10、30、32、34。
39樂合彩：05、10、30、32、34。
3星彩：8、4、3。
4星彩：9、6、0、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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雲林縣西螺鎮漢光里平和南路355號1樓－金旺來彩券行
大樂透獎號：02、23、24、25、29、39，特別號31。
49樂合彩：02、23、24、25、29、39。
今彩539：05、10、30、32、34。
39樂合彩：05、10、30、32、34。
3星彩：8、4、3。
4星彩：9、6、0、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。