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知名網路實況主兼前職業電競選手「Toyz」劉偉健，今（3）日假釋出獄，再度成為國際電競圈討論焦點。根據外媒《Sheep Esports》報導，在《英雄聯盟》（LOL）全球總決賽長達16年的歷史中，Toyz竟然是「最後一位奪得世界冠軍的非韓國籍中路選手」。自S3賽季以來，世界大賽中路位置已連續14年由韓國籍選手壟斷捧盃，回顧S2賽季Toyz率領台北暗殺星（TPA）上演不可思議的黑馬逆襲，這座含金量極高的世界冠軍至今仍是全球電競史上的傳奇篇章。翻開《英雄聯盟》歷屆世界大賽名冊，非韓國籍的冠軍中路選手歷史上僅僅出現過兩位：分別是S1率領歐洲Fnatic奪冠的初代法王xPeke，以及S2帶領台灣戰隊台北暗殺星（TPA）登頂的Toyz。自此之後長達14個賽季，全球總決賽的中路冠軍寶座全數由韓國選手包辦，更顯得Toyz當年成就的難能可貴與不可思議。在那之後S3由SKT（現T1前身）的Faker奪冠，S4則是SSW2的PawN，S5、S6都是SKT和Faker，S7是SSG的Crown，S8是中國戰隊iG的韓國中路Rookie，S9是中國戰隊的FPX的韓國中路Doinb，S10則是DWG的Showmaker，S11是EDG的Scout，S12是DRX的DRX，S13-S15則都是T1 Faker。出身香港的Toyz早年從打工族逆襲成為職業選手，2012年加盟TPA擔任先發中路。在S2世界大賽前，TPA完全不被外界看好，甚至在國際預測中被視為陪榜隊伍。然而TPA一路過關斬將，在淘汰賽接連擊退韓國豪門NaJin Sword、擊潰當時被封為世界最強戰隊的俄羅斯「日不落帝國」Moscow 5（M5），最終在洛杉磯決賽舞台以3比1力克韓國強敵Azubu Frost（AZF），締造震驚全球體壇的黑馬奪冠奇蹟，Toyz更憑藉極致的宰制力獲封總決賽MVP。回顧當年的傳奇戰役，選角主要由Toyz與隊長MiSTakE共同運籌帷幄。Toyz曾自評奪冠雖然有80%運氣與20%實力，但他在召喚峽谷展現的個人技術已成絕響。在對決M5與AZF的高張力對決中，Toyz精準掌握版本答案，拿出招牌英雄「球女」奧莉安娜（Orianna）與死歌「卡爾瑟斯」徹底主宰戰局，不僅讓對手完全無法招架，甚至連歐洲頂級中路名將、以「冰鳥」艾妮維亞角色成名的Froggen在賽後都忍不住親口向他驚嘆：「你到底怎麼這麼強？我到底要怎麼才能打敗你？」Toyz在比賽中展現的超群影響力，甚至直接牽動了拳頭遊戲（Riot Games）的遊戲平衡機制。他曾自信表示，當時核心裝備「雅典娜的惡魔聖盃」與英雄奧莉安娜後續遭到官方大幅削弱，正是因為他在世界賽舞台上無解的統治級表現。走下S2世界冠軍的神壇後，Toyz曾轉戰教練、戰隊總監，並成功轉型為高人氣遊戲實況主與YouTuber，頻道累積超過80萬訂閱，跨足餐飲與自傳出版皆引發極高話題。然而其人生下半場卻充滿波折與法律糾紛，2021年因涉嫌販賣二級毒品大麻遭到起訴，最終被判處有期徒刑4年2個月定讞，並於2024年5月發監執行。即便場外爭議不斷，但在電子競技的歷史長河中，Toyz在S2世界大賽以神級操作打破列強包夾、帶領TPA站上世界之巔的榮耀時刻，以及至今無人能打破的「最後非韓冠軍中路」紀錄，依然深深烙印在全球電競迷的記憶之中。