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▲專案小組歷當場查扣依托咪酯液體700克、海洛因6包、依托咪酯煙油9罐、依托咪酯粉末10餘包及依托咪酯煙彈20餘顆等毒品證物。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲現場亦有發現飼養臺灣獼猴，另依據動物保護法一併移送裁罰。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高市刑大與鹽埕分局共同接獲多起民眾舉報小港區之民宅出入複雜且夜間多人聚集，並有疑似毒品氣味，遂共組專案小組偵辦。趁犯嫌夜間鬆懈之際，當場破獲販毒集團逮捕10人，由於集團主打「代客現煮」，主嫌依據客人要的口味，現場代客調製煙彈，且還私養獼猴，另依據動物保護法一併移送裁罰。高雄市警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，偵六隊與鹽埕分局日前接獲民眾檢舉，小港區一處民宅出入複雜且夜間多人聚集，並飄散毒品氣味。警方組成專案小組經連日蒐證於今年8月底會同保安警察大隊特勤中隊霹靂小組，趁犯嫌夜間鬆懈之際包圍突襲搜索。專案小組當場查扣第一級毒品依托咪酯液體1鍋(毛重逾700公克)、海洛因6包、依托咪酯煙油9罐、依托咪酯粉末10餘包及依托咪酯煙彈20餘顆、第二級毒品安非他命10餘包等毒品證物。另查扣製毒工具、分裝用具等證物及贓款新臺幣5萬餘元，現場共計逮捕販毒主嫌張姓男子(47歲)、陳姓男子(46歲)及林姓男子(61歲)等10人，全案訊畢依毒品危害防制條例等罪，解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。經專案小組深入追查，該處係販毒交易據點，購毒者於該處購買毒品依托咪酯粉末後，可交由張姓主嫌現場代為調製，現製成依托咪酯菸油後注入電子煙彈立即現場施用，且現場亦有發現飼養臺灣獼猴，另依據動物保護法一併移送裁罰。大隊長鄢志豪也呼籲青年朋友，切勿因好奇、同儕慫恿或錯誤訊息而持有或施用毒品，尤其新興毒品外觀迷惑性高，實則危害深遠，唯有遠離毒害，才能守護自身健康與家庭幸福，共同營造安全無毒的生活環境。另外警方也提醒民眾依據《動物保護法》，私養臺灣獼猴最高可罰新臺幣25萬元，且動物將被沒收；若涉及獵捕，依《野生動物保育法》最高可罰新臺幣 30萬元。