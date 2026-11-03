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亞洲股市周二愁雲慘霧，美股今（3日）適逢期中選舉，週二早盤漲跌互見，科技股止跌，費城半導體指數上揚360點，然而，近期美股早盤不斷誘多，尾盤下殺情況頻繁，是否能持續到尾盤仍須注意。美股主要指數週二早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數下跌295點，跌幅0.57%；那斯達克指數上漲179點，漲幅0.71%；標普500指數上揚25點，漲幅0.34%；費城半導體指數上漲335點，漲幅3.2%。個股部分，台積電ADR小漲1.6%，股價重新站回400美元以上、輝達上漲3%、連日重挫的英特爾終於稍稍回神，早盤上揚3%；美光與SK海力士ADR漲幅約3%。台指期夜盤方面，在美股科技股早盤稍稍反彈的情況下也小幅回振，上揚456點，來到43808點。