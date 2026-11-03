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若民主黨勝選 對市場可能有何暫時性衝擊？

美國期中選舉結果可能如何影響股市？

美國期中選舉於當地時間周二（3日）進行投票與開票作業，這場選舉被認為美國總統川普的期中考，部分民調以及多數預測市場皆指向民主黨可能勝利，甚至預測橫掃國會參眾兩院。這對股票市場究竟是利多還是利空？華爾街各大機構分析師看法有些不同。根據CNBC報導，投資人與分析師指出，儘管部分民調認為民主黨勝利機會大，但股市目前尚未完全反映這項利空；若此情境成真，週三美股可能面臨回檔壓力。分析人士表示，若共和黨成功守住國會控制權，則有望引發短線的「如釋重負」慶祝行情。CNBC提到，拋開短期波動不談，歷史經驗顯示期中選舉後的數月內美股多呈多頭走勢。然而，也有部分市場人士質疑，由於標普500指數在選前已累積可觀漲幅，這一次行情是否可能反常打破歷來的多頭格局值得注意。報導提到，若民主黨在週二晚間大獲全勝，尤其是拿下德州州長選戰，市場對全美可能加強資料中心監管的預期恐將升溫，進而加劇人工智慧（AI）概念股的拋售潮；與此同時，國防類股也可能因市場擔憂國防預算受限而承壓。民調顯示民主黨有望拿下眾議院，而參議院選情則呈現拉鋸；預測市場則明顯倒向民主黨，看好將出現「藍潮橫掃」局面。沃爾夫研究公司（Wolfe Research）美國政策與政治主管馬庫斯（Tobin Marcus）表示，雖然投資人對「民主黨橫掃」的基本情境表現出勉強接受的態度，但實際持倉布局並非如此。該機構近期對100多家機構投資人的調查顯示，市場並未針對特定選舉結果進行重倉押注。「投資人對於最終結果是否真會如民調那般倒向民主黨，顯然抱持相當程度的懷疑，民調可能高估了民主黨的選情優勢」。摩根大通（JPMorgan）預測，若出現「藍潮橫掃」，標普500指數週三可能下跌約0.5%。另一方面，富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票與實體資產主管薩馬納（Sameer Samana）指出，若共和黨最終保住國會兩院，市場將迎來一波反彈。「從市場確定性的角度來看，只要共和黨掌控兩院，投資人就清楚接下來該如何因應」。花旗集團（Citigroup）策略師週一指出，若共和黨失去眾議院、但成功守住參議院，對美股年底前的走勢來說將是「一大利多」。摩根大通交易員則預估，若共和黨保住參議院，美股週三可望上漲1%。跳脫短期波動來看，期中選舉結束後股市通常會迎來一波漲勢。事實上，回顧自1980年代初以來的歷次期中選舉，標普500指數在選後一年的報酬率全數收紅。然而，標普500指數在2026年為止已達到雙位數漲幅，華爾街部分人士因此擔憂，投資人在邁入今年大選之際可能顯得過度樂觀自滿。另一財經媒體《MarketWatch》報導則提到，摩根士丹利首席美股分析師威爾森（Mike Wilson）在報告中指出，市場已大致反映民主黨可能拿下參眾兩院的預期，選舉落幕有望掃除一項不確定因素，為股市帶來正面助力。期中選舉是一項典型的「消除不確定性事件」，以目前市場預期來看，最終由哪個政黨勝出，未必是左右股市的關鍵。威爾森對選後行情仍表達看好，他認為，即便民主黨在參議院取得比預期更多的優勢，進而讓市場評估2028年後可能面對放寬監管政策遭遇阻力的可能，但股票市場通常不會過度聚焦在兩年後的政策變化，且牽動行情的重大政策仍掌握在行政部門手中。