2026星巴克「太妃核果風味那堤」今天11月4日開賣、到什麼時候快筆記。根據星巴克官網，雙11購物節爽喝太妃核果那堤、焦糖可可碎片星冰樂都「第二杯半價」，foodpanda外送優惠買法速看；《NOWNEWS今日新聞》整理星巴克咖啡優惠、耶誕季新品、Owala水壺推薦一次掌握。

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星巴克「太妃核果那堤」第二杯半價開賣！雙11 foodpanda外送優惠

好多人秋冬一定要喝的星巴克「太妃核果風味那堤」正式回歸，今天11月4日全台門市開賣！預計販售到什麼時候？通常會販售至12月底或隔年（2027年）1月初（跨年與耶誕跨年檔期結束、或門市太妃核果風味糖漿售完為止）。

星巴克「太妃核果風味那堤」將經典濃縮咖啡融合絲滑牛奶，並加入香甜太妃核果風味糖漿、再覆蓋香滑鮮奶油並點綴酥脆太妃蜜糖碎片，馥郁暖甜的幸福滋味，圈粉無數。

▲2026星巴克太妃核果風味那堤回歸今開賣！限定4款耶誕杯一覽。（圖／記者陳明安攝）
▲2026星巴克太妃核果風味那堤回歸今開賣！限定4款耶誕杯一覽。（圖／記者陳明安攝）
太妃核果風味那堤「第二杯半價」買法！

根據星巴克官網，適逢雙11購物節，星巴克推出foodpanda第二杯半價咖啡優惠！11月4日（三）至11月16日（一），點購二杯大杯（含）以上太妃核果風味那堤、奶香臻果風味摩卡、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。

提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。

星巴克聯名Owala水壺今開搶！耶誕系列新品一次整理

2026星巴克耶誕季節主題「經典。無可取代」今天11月4日同步開賣，亮點新品速看：

◾️星巴克「Owala粉彈蓋不鏽鋼水壺」1680元，容量710毫升。

星巴克典藏Dream Plaza台北門市、愿秀門市限定

◾️「典藏香氛蠟燭」750元。

◾️「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」2100元。

▲「典藏香氛蠟燭」750元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲「典藏香氛蠟燭」750元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦新品

◾️「烘焙時刻小熊鑰匙圈」490元：6款隨機包裝

◾️「可頌裝扮熊寶寶」大娃娃990元

◾️「烘焙時刻MINI熊寶寶」650元

◾️「可頌造型餐具組」780元

◾️「耶誕VIA臘腸狗收納包」880元：耶誕綜合深烘焙VIA 10入裝＋耶誕臘腸狗收納包

◾️紅帽雪人、杯子蛋糕、咖啡館造型馬克杯，價格640元～980元。

◾️雪人祝福、狐狸戲雪系列杯壺，價格880元～1500元。

◾️星巴克節慶餅乾系列，價格290～460元

▲星巴克烘焙系列周邊商品好療癒。（圖／記者陳明安攝）
▲星巴克烘焙系列周邊商品好療癒。（圖／記者陳明安攝）
▲星巴克耶誕造型馬克杯（圖／記者陳明安攝）
▲星巴克耶誕造型馬克杯（圖／記者陳明安攝）
▲星巴克雪人祝福、狐狸戲雪系列新品。（圖／記者陳明安攝）
▲星巴克雪人祝福、狐狸戲雪系列新品。（圖／記者陳明安攝）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...