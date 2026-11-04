2026星巴克「太妃核果風味那堤」今天11月4日開賣、到什麼時候快筆記。根據星巴克官網，雙11購物節爽喝太妃核果那堤、焦糖可可碎片星冰樂都「第二杯半價」，foodpanda外送優惠買法速看；《NOWNEWS今日新聞》整理星巴克咖啡優惠、耶誕季新品、Owala水壺推薦一次掌握。
星巴克「太妃核果那堤」第二杯半價開賣！雙11 foodpanda外送優惠
好多人秋冬一定要喝的星巴克「太妃核果風味那堤」正式回歸，今天11月4日全台門市開賣！預計販售到什麼時候？通常會販售至12月底或隔年（2027年）1月初（跨年與耶誕跨年檔期結束、或門市太妃核果風味糖漿售完為止）。
星巴克「太妃核果風味那堤」將經典濃縮咖啡融合絲滑牛奶，並加入香甜太妃核果風味糖漿、再覆蓋香滑鮮奶油並點綴酥脆太妃蜜糖碎片，馥郁暖甜的幸福滋味，圈粉無數。
太妃核果風味那堤「第二杯半價」買法！
根據星巴克官網，適逢雙11購物節，星巴克推出foodpanda第二杯半價咖啡優惠！11月4日（三）至11月16日（一），點購二杯大杯（含）以上太妃核果風味那堤、奶香臻果風味摩卡、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
星巴克聯名Owala水壺今開搶！耶誕系列新品一次整理
2026星巴克耶誕季節主題「經典。無可取代」今天11月4日同步開賣，亮點新品速看：
◾️星巴克「Owala粉彈蓋不鏽鋼水壺」1680元，容量710毫升。
星巴克典藏Dream Plaza台北門市、愿秀門市限定
◾️「典藏香氛蠟燭」750元。
◾️「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」2100元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦新品
◾️「烘焙時刻小熊鑰匙圈」490元：6款隨機包裝
◾️「可頌裝扮熊寶寶」大娃娃990元
◾️「烘焙時刻MINI熊寶寶」650元
◾️「可頌造型餐具組」780元
◾️「耶誕VIA臘腸狗收納包」880元：耶誕綜合深烘焙VIA 10入裝＋耶誕臘腸狗收納包
◾️紅帽雪人、杯子蛋糕、咖啡館造型馬克杯，價格640元～980元。
◾️雪人祝福、狐狸戲雪系列杯壺，價格880元～1500元。
◾️星巴克節慶餅乾系列，價格290～460元
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好多人秋冬一定要喝的星巴克「太妃核果風味那堤」正式回歸，今天11月4日全台門市開賣！預計販售到什麼時候？通常會販售至12月底或隔年（2027年）1月初（跨年與耶誕跨年檔期結束、或門市太妃核果風味糖漿售完為止）。
星巴克「太妃核果風味那堤」將經典濃縮咖啡融合絲滑牛奶，並加入香甜太妃核果風味糖漿、再覆蓋香滑鮮奶油並點綴酥脆太妃蜜糖碎片，馥郁暖甜的幸福滋味，圈粉無數。
根據星巴克官網，適逢雙11購物節，星巴克推出foodpanda第二杯半價咖啡優惠！11月4日（三）至11月16日（一），點購二杯大杯（含）以上太妃核果風味那堤、奶香臻果風味摩卡、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
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◾️「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」2100元。
◾️「烘焙時刻小熊鑰匙圈」490元：6款隨機包裝
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◾️雪人祝福、狐狸戲雪系列杯壺，價格880元～1500元。
◾️星巴克節慶餅乾系列，價格290～460元