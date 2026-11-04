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那指反彈0.83% 蘋果逆勢下跌拖累道瓊

AI股止跌回升 專家：融資成本風險仍在

期中選舉牽動股市 民主黨若全面勝選恐衝擊AI股

國際油價回落 市場關注美伊談判進展

美國期中選舉登場，華爾街投資人一邊等待選舉結果，一邊重新布局近期遭到拋售的科技股，帶動美股週二（3日）漲跌互見。那斯達克指數上漲0.83%，終結連日跌勢，輝達（Nvidia）、超微（AMD）等半導體股強勢反彈；不過，蘋果（Apple）因財測不如預期下跌近2%，拖累道瓊工業指數收黑。分析師提醒，AI投資涉及的融資成本及債務風險仍未消除，科技股能否持續反彈仍有待觀察。道瓊工業指數下跌197.26點，跌幅0.38%，收在51,786.72點；標普500指數上漲0.36%，收在7,568.92點，終結連續3個交易日下跌；費城半導體指數上揚2.63%，收10600.40點。科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.83%，收在25,372.01點；那斯達克100指數則上漲0.7%，收在28,180.26點，但仍較近期高點下跌約10%，處於修正區間。個股方面，蘋果週一盤後公布的獲利率展望不如市場預期，加上第四季iPad銷售表現未達分析師預估，導致股價週二下跌近2%，成為拖累道瓊指數的主要因素之一。相較之下，半導體族群表現亮眼。即將於盤後公布第三季財報的超微上漲超過3%，博通（Broadcom）也上漲約3%，美光（Micron）及輝達則雙雙上漲超過2%。台積電ADR上漲1.55%，收404.80美元。台指期夜盤開盤時43340點，一度重挫逾400點，跌破43000點，不過隨後跌勢收斂，後續走揚漲426點或0.98％、收43779點。根據CNBC報導，週二科技股反彈，扭轉前一交易日的疲弱走勢。週一那斯達克指數下跌超過1%，標普500及那斯達克綜合指數也連續第三個交易日收黑。不過，Potomac Fund Management經濟策略師史奈德（Shawn Snyder）接受CNBC訪問時表示，市場尚未完全擺脫風險，AI基礎設施建設所需的龐大資金，以及企業仰賴舉債融資的問題，仍將持續困擾投資人。但他也認為，近期AI概念股遭到大幅拋售後，可能已逐漸接近超賣區間。史奈德指出，科技股不排除還有約4%至5%的下跌空間，但若這波修正未伴隨經濟衰退，歷史經驗顯示，跌勢通常會在一定程度後趨於穩定。除了科技股走勢，投資人也密切關注美國期中選舉結果，這場選舉將決定共和黨能否在明年1月新一屆國會上任後，繼續掌握參眾兩院控制權。根據預測市場交易情況，民主黨奪回參議院的機率接近75%。摩根大通（JPMorgan）本週分析指出，若民主黨同時贏得參眾兩院，且市場尚未充分反映這項結果，週三美股可能面臨賣壓，其中AI概念股恐受到較大衝擊。反之，若共和黨成功保住參議院，甚至繼續掌控國會兩院，則可能帶動股市短線上漲。即使川普仍掌握白宮，民主黨只要奪回其中一院，就能透過國會調查及監督權力，影響國防、AI及醫療保健等產業的政策環境。不過，史奈德認為，無論最終選舉結果如何，市場仍有機會出現一波反彈。他指出，AI相關股票近期已經歷明顯修正，若期中選舉結束後政治不確定性逐漸消退，可能為股市帶來短暫的釋壓性反彈。另一方面，市場揣測美國與伊朗的談判可能取得進展，帶動國際油價週二走低。布蘭特原油期貨下跌1.12%，收在每桶103.60美元；西德州中級原油（WTI）期貨則下跌0.38%，收在每桶96.09美元。