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民主黨有望奪回眾院 參院控制權成最大懸念

物價、油價成選民痛點 川普支持度面臨考驗

▲投過票的民眾，將「我已投票！」（I VOTED!）的貼紙貼在身上。（圖／美聯社／達志影像）

密西根、德州選戰激烈 民主黨力拚突破共和黨票倉

司法部派千名監督員 部分投票設備故障引關注

提前投票突破6000萬人 選舉結果恐需數日揭曉

美國期中選舉週二（3日）正式登場，全美選民陸續前往投票所，決定未來兩年的國會權力版圖。這場選舉被視為對總統川普第二任期的重大考驗，民主黨有望奪回眾議院，並在多個共和黨傳統票倉挑戰參議院席次。由於民眾對物價高漲、油價及伊朗戰爭的不滿持續升溫，共和黨面臨不小壓力。選舉結果不僅攸關川普未來施政能否順利推動，也可能影響2028年總統大選布局。綜合《路透社》等媒體報導，本次期中選舉將全面改選聯邦眾議院435席、參議院100席中的35席，以及36個州的州長，部分州也同步舉行墮胎權、移民政策、稅制及投票權等相關公投。選前民調顯示，民主黨在眾議院選戰中占有優勢，甚至有部分預測認為，民主黨可能拿下238至241席，超過取得過半所需的218席。目前民主黨只需在眾議院淨增加至少3席，就有機會取得多數。根據《路透社》綜合主要選舉預測機構的分析，全美約有47個眾議院選區被視為競爭激烈的關鍵戰場。相較之下，參議院選情更加難以預測。民主黨若想奪回參院控制權，除了必須守住現有席次，還得在共和黨具有優勢的州取得突破。阿拉斯加州、愛荷華州、堪薩斯州、俄亥俄州、南卡羅來納州及德州等地，都成為民主黨積極爭取的目標。密西根州的參議員選戰也備受關注。由於多個州的候選人支持度差距接近民調誤差範圍，參議院最終由哪個政黨掌控，可能要等到部分關鍵州完成計票後才能確定。今年期中選舉被視為川普第二任期的期中成績單。歷史數據顯示，自第二次世界大戰以來，美國現任總統所屬政黨幾乎都會在期中選舉失去部分國會席次，僅有兩次例外。川普近期支持度徘徊在個人生涯低點附近，選民對生活成本、燃料價格及伊朗戰爭的不滿，成為共和黨選戰的主要壓力來源。民調顯示，民眾最關心的議題仍是物價與生活負擔，不少選民也不滿川普政府處理相關問題的方式。川普自10月初以來已舉辦超過20場造勢活動，試圖動員共和黨支持者，並多次呼籲選民「假裝我也在選票上」，凸顯這場選舉與其施政表現高度連動。另一方面，川普週二在電視談話中表示，打算在今年底後停止每年提供以色列38億美元的援助，試圖回應部分選民對美國支持以色列的不滿。不過，由於相關援助涉及既有法律規定，實際如何執行仍不明朗。在密西根州，42歲的民主黨參議員候選人艾爾薩耶德（Abdul El-Sayed），正與63歲的共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）激烈競爭。若艾爾薩耶德勝選，將成為美國史上首位穆斯林聯邦參議員。不過，他對以色列的立場也引來親以色列團體投入數百萬美元資金，支持反對他的選舉活動。當地選民對兩名候選人的看法分歧。有選民表示更關心醫療、汽油及食品價格，希望艾爾薩耶德能改善生活成本問題；也有選民認為艾爾薩耶德的政策過於進步，擔心大規模社會改革最終會增加納稅人的負擔。德州方面，37歲的民主黨候選人塔拉里科（James Talarico），挑戰63歲的共和黨籍州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。儘管德州長期傾向共和黨，民主黨仍希望藉此突破多年來的選舉困境。阿拉斯加州選戰則因候選人同名爭議掀起波瀾。民主黨候選人佩爾托拉（Mary Peltola）遭指控，其競選團隊曾協助招募一名與共和黨現任參議員蘇利文（Dan Sullivan）同名的獨立候選人參選，企圖混淆選民。佩爾托拉否認涉入此事，美國司法部已展開刑事調查，但相關指控目前尚未獲得司法認定。除了選情激烈，選舉程序及結果認定也成為焦點。美國司法部週二宣布，將派遣約1000名選舉監督員及觀察員前往全美50州，聲稱這是美國史上規模最大的選舉日監督行動。不過，民主黨質疑，相關部署可能對選民造成壓力，甚至產生恐嚇效果。《路透社》分析發現，司法部列出的監督地區中，約三分之二在2024年總統大選時支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。此外，喬治亞州、愛荷華州、紐約州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州及威斯康辛州等地，也傳出部分紙本選票掃描設備故障，可能造成局部投票或計票延誤。不過，選務專家指出，美國選舉設有備援及人工計票等機制，單一設備故障通常不至於影響最終結果。本次期中選舉已有約6000萬名選民透過提前投票及郵寄選票完成投票，創下期中選舉新紀錄。由於美國橫跨多個時區，各州投票所關閉時間不同，最早一批投票所預計於美東時間3日晚間6時、台灣時間4日上午7時關閉。部分關鍵州選情高度膠著，加上郵寄選票及各州計票規定不同，參眾兩院的最終控制權可能需要數日才能明朗。