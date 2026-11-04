東北季風於今（4）日起減弱，各地氣溫短暫回暖，但氣象署指出，周五起將增強，北台灣低溫剩18至20度；根據氣象專家吳德榮表示，周五、周六（6、7日）東北季風南下，屆時大台北、東半部將有短暫雨並轉涼，下週一（9日）下午又有一波東北季風，其強度更強，氣溫也會更涼。另外預估關島北方有熱帶擾動活動，若成颱依然是大迴轉路徑，對台灣沒有直接威脅。
今明好天氣！周五北台灣變天轉涼：下周迎更強東北季風
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨截至4：52各縣市平地最低氣溫為基隆安樂區17.8度，今、明（4、5日）兩天東北季風減弱，天氣好轉，西半部晴朗、東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率。氣溫回升，各地白天熱、早晚涼。今日各地區氣溫部分，北部為18至32度、中部19至34度、南部21至35度、東部20至32度。
但周五起又將變天，吳德榮分析，週五、六（6、7日）另一波弱東北季風南下，大臺北、東半部轉有局部短暫雨；冷空氣仍偏弱，北臺轉涼、中南部白天熱、早晚涼。
週日（8日）至下週一（9日）上午東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。但下週一下午起至週三（11日）東北季風再增強，迎風面轉有局部雨，冷空氣比前波稍強、天氣更涼。
煙花颱風今起北轉！熱帶擾動發展「成颱路徑大迴轉」
針對颱風最新動態，吳德榮提到，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「煙花」今日起偏北、明（5日）轉東北前進，並將逐漸減弱、變性。最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，期末在關島北方另有熱帶擾動活動，能否成颱？待觀察；若成颱，仍然是大迴轉的路徑，對台無威脅。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨截至4：52各縣市平地最低氣溫為基隆安樂區17.8度，今、明（4、5日）兩天東北季風減弱，天氣好轉，西半部晴朗、東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率。氣溫回升，各地白天熱、早晚涼。今日各地區氣溫部分，北部為18至32度、中部19至34度、南部21至35度、東部20至32度。
週日（8日）至下週一（9日）上午東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。但下週一下午起至週三（11日）東北季風再增強，迎風面轉有局部雨，冷空氣比前波稍強、天氣更涼。
針對颱風最新動態，吳德榮提到，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「煙花」今日起偏北、明（5日）轉東北前進，並將逐漸減弱、變性。最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，期末在關島北方另有熱帶擾動活動，能否成颱？待觀察；若成颱，仍然是大迴轉的路徑，對台無威脅。