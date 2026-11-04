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川普稱以色列已不需要援助 軍售仍將持續

現行協議2028年才到期 以色列官員錯愕

選舉日宣布停援 川普坦言不想再被民主黨攻擊

納坦雅胡選後陷組閣僵局 反對派痛批危及國安

▲以色列10月27日舉行國會選舉，納坦雅胡領導的陣營雖然維持領先，但未達組成多數政府所需的61席。圖為以色列總理納坦雅胡。（圖／美聯社／達志影像）

美以關係面臨轉變 伊朗戰爭增添不確定性

美國期中選舉投票日之際，總統川普（Donald Trump）3日突然宣布，已與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）達成協議，美國將在今年底停止每年提供以色列約40億美元的軍事援助，但仍會繼續向以色列出售武器。由於美以現行軍援協議原定2028年才到期，川普的說法不僅令以色列官員感到意外，也引發外界質疑政策將如何落實。綜合《路透社》及美國廣播公司（ABC News）報導，川普3日接受福斯新聞（Fox News）節目《Fox & Friends》訪問時表示，他與納坦雅胡數個月前就已達成共識，決定停止美國對以色列的年度軍事援助。川普表示，美國每年提供以色列約40億美元，但以色列如今已是相當成功的國家，不再需要這筆資金。他說：「納坦雅胡和我幾個月前就達成協議，我們將停止援助。他們也同意，因為以色列已經是非常成功的國家，不需要這筆錢。」川普強調，美國將在今年底停止提供相關資金，但若以色列未來有需要，美方仍會提供協助，雙方的武器銷售關係也將持續。不過，川普並未具體說明哪些軍援項目將被取消，也沒有交代如何在現有協議尚未到期的情況下，提前停止撥款。根據美以現行的10年期合作備忘錄，美國每年提供以色列38億美元軍事援助，其中33億美元為外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），主要用於購買美國製造的國防裝備。這份協議是在前總統歐巴馬任內簽署，原定於2028年9月到期。依照協議規定，以色列在2026年及2027年，須將92%的外國軍事融資用於採購美國製造的國防產品，到了2028年則提高至100%。雖然合作備忘錄本身不具法律約束力，但美國國會已透過2021財政年度《國防授權法》，將相關年度軍援金額納入法律架構，實際撥款仍須經國會每年審議。因此，川普若要提前停止援助，可能需要進一步處理既有法律及預算安排。據ABC News報導，以色列財政部兩名匿名官員對川普的宣布感到驚訝，其中一人指出，以色列未來年度預算已按照現行軍援協議編列。截至報導時，白宮及納坦雅胡辦公室均未就相關細節作出正式回應。川普選在美國期中選舉投票日宣布這項重大政策轉變，也引發外界對政治動機的關注。自2023年10月以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，美國社會對以色列的支持度逐漸下降，民主黨支持者尤其明顯。根據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）今年6月公布的民調，48%的美國選民認為美國過度支持以色列，民主黨選民中更有66%持相同看法。相較之下，2017年首次進行相關調查時，兩項比例分別只有16%及20%。川普在訪問中坦言，部分民主黨候選人持續利用美國對以色列的軍援批評共和黨，因此他希望消除這項政治攻擊的理由。他特別點名密西根州民主黨參議員候選人艾爾薩耶德（Abdul El-Sayed）。艾爾薩耶德反對美國無條件提供以色列軍事援助，並在選戰中強調，若當選參議員，首要責任應是照顧密西根州民眾，而非優先考量外國政府的利益。川普則反問，既然以色列已經不需要這筆資金，共和黨為何還要因此承受政治攻擊。川普的宣布，也讓剛結束國會選舉的以色列政壇再掀波瀾。以色列10月27日舉行國會選舉，納坦雅胡領導的陣營雖然維持領先，取得120席國會中的53席，但未達組成多數政府所需的61席。主要反對派領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的陣營則取得48席，由於沒有任何陣營掌握過半席次，預料後續組閣談判將相當艱難。艾森科特批評，美以特殊關係是以色列國家安全的重要支柱，但以色列國防體系及民眾竟然是透過媒體，才得知雙方戰略合作架構可能出現重大變化。他直言，這反映納坦雅胡的行事方式已對國家安全構成真正威脅，並要求納坦雅胡立即向以色列人民說明。事實上，納坦雅胡過去也曾公開主張，美國應逐步減少對以色列的軍事援助，未來雙方可改以共同投資及軍事技術合作取代直接補助。不過，他是否同意在現行協議尚未到期前，就突然終止相關援助，目前仍不清楚。川普宣布停止軍援之際，美國與以色列仍持續面對伊朗戰爭帶來的安全挑戰。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家奧特曼（Jon Alterman）指出，真正令人疑惑的是宣布時機，尤其川普選在期中選舉當天，且正值外界揣測美以可能再度對伊朗發動大規模軍事攻擊之際，突然宣布這項決定。美國國內對此也出現不同反應。民主黨籍眾議員康納（Ro Khanna）表示，若民主黨取得國會控制權，停止對以色列援助將成為該黨推動的議程之一。共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）則表示，最令他擔憂的是，以色列方面似乎事先並不清楚相關安排。