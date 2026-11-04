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張善政施政滿意度53.4% 好感度也領先

2026桃園市長選戰進入倒數，《ETtoday民調雲》今（4）日公布最新民調，國民黨現任市長張善政以47.4%支持度，領先民進黨候選人黃世杰的36.0%，雙方差距11.4個百分點；不過在勝選看好度方面，差距進一步擴大至25.9個百分點，有56.8%民眾看好張善政連任，僅30.9%看好黃世杰勝出。該民調顯示，若明天就是投票日，47.4%桃園市民支持張善政、36.0%支持黃世杰，另有15.6%尚未決定或沒有意見，0.9%表示不投票或投廢票。值得注意的是，桃園市民對今年九合一選舉的參與意願相當高，80.4%表示一定會投票、13.1%可能會投票，合計達93.5%。在施政滿意度方面，53.4%民眾滿意張善政擔任桃園市長的整體表現，33.4%表示不滿意，另有13.2%沒有意見，滿意度高於不滿意度20個百分點。至於候選人好感度，張善政獲得49.1%正面評價、25.5%負面評價；黃世杰則有37.6%表示有好感、19.5%表示討厭。此外，有43.0%民眾對黃世杰沒有明確好惡，比例明顯高於張善政的25.4%。整體而言，張善政目前在支持度、勝選看好度及候選人好感度上均領先黃世杰，但仍有15.6%選民尚未決定支持對象。