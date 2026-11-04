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談判項目與核心制度 資方最新提案（11月3日修正版） 球員工會（MLBPA）立場與批判焦點 硬性薪資上限（Cap） 延後至2028年實施，上限2億5820萬美元 堅決拒絕任何硬上限，痛斥轉嫁成本、打壓中產球員 薪資下限（Floor） 調升至1億8020萬美元（強逼小市場球隊花錢） 質疑固定總額分配將促使球員內耗爭奪，摧毀自由市場 大聯盟最低保障年薪 年資滿2年提高至100萬美元，未滿2年為90萬美元 認為改善低薪是基本權益，絕不能作為交換硬上限的籌碼 仲裁前新人獎金池 2027年提高至6500萬美元（2026年為5000萬） 指控資方提案將造成業餘球員簽約金總額縮水約4億美元 自由球員資格（FA） 滿30歲球員年資滿5年可取得FA（附原隊優先約條件） 認定附帶條款仍有限制球員流動之嫌，缺乏實質誠意

▲史庫柏等頂級自由球員的簽約與球團交易運作，都將隨封館危機逼近籠罩在巨大不確定性中。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）2026年賽季才剛精彩落幕，場外卻立刻引爆近年最嚴峻的勞資對決！現行大聯盟勞資協議（CBA）將於美國東部時間12月1日深夜正式到期，球團資方於3日提出全新讓步提案，主動將備受爭議的「硬性薪資上限（Salary Cap）」推遲至2028年實施，並將上限金額提高至2億5820萬美元（約合新台幣84.5億元）、下限拉升至1億8020萬美元；然而，MLB球員工會（MLBPA）隨即發表措辭極度強硬的聲明予以回絕，怒轟老闆們本質上仍在試圖壓低球員實質報酬與破壞自由市場體系，雙方互不相讓的僵局，讓大聯盟在12月面臨全面「封館」的警報急速拉響。大聯盟資方發言人卡普林（Glen Caplin）表示，考量各球團需要完整的休賽季來調整既有的長約薪資承諾，為了不干擾現正進行中的自由球員市場，資方願意在2027年繼續沿用現行的豪華稅與收益分配制度，直到2028年才正式過渡至「硬上限與下限」制度。此外，資方在薪資門檻上亦做微調，將原先規劃的2億4530萬美元上限與1億7120萬美元下限，分別調升至2億5820萬美元及1億8020萬美元。為了換取球員支持，資方更端出具體改善待遇的配套措施：年資滿2年的大聯盟球員最低年薪直接跨越100萬美元大關、未滿2年者達90萬美元；仲裁前獎金池規模從本季的5000萬美元上調至6500萬美元；甚至願意放寬讓年滿30歲的資深球員將取得自由球員資格的門檻從6年縮短為5年。然而工會直言，這些所謂的「讓步」只是包裹著糖衣的毒藥，硬上限將徹底瓦解大聯盟行之有年的保障合約文化，甚至將導致全球業餘新秀簽約金總額驟減4億美元，本質上就是為了替球團老闆節省成本、擴大利潤。回顧大聯盟歷史，薪資上限向來是引爆勞資玉石俱焚的死穴。1994年資方因強推薪資上限，引爆球員長達232天的大罷工，甚至導致當年的世界大賽破天荒直接取消；而最近一次的2021年底封館，同樣讓冬季會議、球員交易與自由市場簽約全面陷入停擺，直到2022年3月春訓前夕才驚險解套。現行勞資協議即將在台灣時間12月2日中午12點59分正式告終，若雙方在此之前無法達成共識，各球團老闆極可能在期限截止瞬間重啟封館手段。屆時，包括史庫柏（Tarik Skubal）等大咖球星的世紀合約談判、各隊40人名單異動與所有商業活動都將瞬間遭到冰凍。這場勞資博弈的真正核心早已不是數字多寡，而是大聯盟是否要從「純粹自由競爭市場」走向「硬性薪資天花板」的歷史十字路口。