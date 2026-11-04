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▲2026年奪得世界大賽冠軍的釀酒人隊因薪資低於下限，未來恐被迫改變小本經營的精準策略。（圖／路透／達志影像）

制度分類與門檻標準 涉及球隊名單（依2026年薪資試算） 財務影響與金額缺口 核心衝擊與建隊模式變更 薪資硬上限（Cap） 2億5820萬美元 8支豪門球隊： 道奇、洋基、大都會、費城人、教士、紅襪、小熊、藍鳥 合計需削減 5.28 億美元 （平均每隊砍約6600萬美元） 無法再無限制堆疊球星，必須透過交易或放棄續約以清出薪資空間 薪資硬下限（Floor） 1億8020萬美元 12支低預算球隊： 釀酒人、光芒、守護者、海盜、運動家、白襪、紅人、落磯、馬林魚、雙城、紅雀、國民 合計需增加 6.36 億美元 （首年提供90%門檻過渡） 「高效率小本經營」模式受阻，恐被迫開出溢價合約以符合開銷規定 2028過渡條款配套 下限球隊第一年可採90%門檻（1億6218萬美元），並要求3年期間達標 緩解小市場球隊單季財務衝擊 避免球團短時間內盲目簽約，但仍無法改變全面增加開銷的強制性

MLB資方提出2028年實施硬性薪資上限與下限，恐怕徹底改變大聯盟球隊的建隊模式！根據資方依2026年薪資結構進行的試算，洛杉磯道奇、紐約洋基及大都會等8支高薪球隊，若要符合2億5820萬美元上限，合計需要減少5億2800萬美元薪資支出；另一方面，包括世界大賽冠軍密爾瓦基釀酒人、亞軍坦帕灣光芒在內的12支球隊，則低於1億8020萬美元下限，合計需要增加6億3600萬美元。這項改革究竟能讓聯盟更加公平，還是迫使豪門拆散陣容、小市場球隊改變經營方式，成為勞資談判最受關注的問題之一。現行大聯盟採用的競爭平衡稅（豪華稅）制度，對於願意砸錢的頂級豪門而言，僅僅是「多繳罰金即可繼續補強」的成本考量；但一旦轉為硬性薪資天花板，任何球隊都不得跨越紅線。根據試算，超過2億5820萬美元上限的8支球隊為道奇、洋基、大都會、費城人、教士、紅襪、小熊與藍鳥，合計超標5.28億美元，平均每隊面臨約6600萬美元的減薪壓力。以近年組建大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）豪華宇宙艦隊的道奇為例，未來若想在自由市場追逐大咖，將無法光靠延後付款或承擔豪華稅過關，而是必須先透過交易或等待合約到期清出實質額度。雖然既有合約不會直接作廢，但管理層在長期合約平均年薪（AAV）的控管上將受到前所未有的嚴格束縛，低薪新秀與農場戰力的重要性勢必被拉抬至歷史新高。相較於豪門被迫「縮編」，下限門檻對小市場球團更是前所未有的震撼彈。低於1億8020萬美元下限的12支球隊中，赫然出現剛在世界大賽封王的密爾瓦基釀酒人以及亞軍坦帕灣光芒。兩支球團長年證明，即使不依賴天價薪資，單靠頂級的球探系統、數據分析與農場養成，依然能擊敗邪惡帝國登上巔峰。然而在資方新制下，這12隊面臨合計6.36億美元的強制增支缺口。雖然資方設計了首年門檻降至90%（1億6218萬美元）並給予3年調整期的緩衝條款，但這項規定本質上迫使原本追求極致CP值的小球團，必須在大聯盟市場上開出原本不打算給的高薪。若球隊為達標而硬吞不符效益的溢價合約，反而可能鎖死未來的操盤彈性。資方宣稱，限制豪門暴衝、逼迫小市場投資，將有效拉近各隊貧富差距；但2026年釀酒人與光芒攜手爭冠的實例，恰恰狠狠打臉了「砸錢等於勝利」的迷思。大聯盟各隊的實力落差，核心往往在於管理層的操盤智慧、傷病防護與新秀培育，絕非單純靠薪資數字就能一刀切。球員工會更直言批評，資方看似逼小市場球隊加薪，實質上卻藉由砍死豪門天花板，徹底瓦解自由市場的頂級議價機制，最終讓球團老闆坐收壓低球員總薪資的紅利。這場牽動數百億台幣流向與全聯盟版圖重構的勞資大鬥法，已讓即將到期的勞資談判陷入前所未見的深層風暴。