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▲76人四巨頭馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、恩比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透／達志影像）

本季費城76人組建了恩比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）與探花新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的豪華「五星先發陣容」，面對外界對於球隊誰才是真正「球隊老大」的討論，擁有冠軍戒指的布朗展現極高的團隊情商，公開點名當家中鋒恩比德與少主馬克西才是球隊的不動核心，直言自己來到費城就是全力配合與協助。身為塞爾提克2023-24年賽季奪冠功臣，布朗生涯累積142場季後賽經驗（122場先發），6度殺入東區決賽、兩度叩關總決賽，履歷極為輝煌。然而空降費城後，布朗絲毫沒有爭當球隊一哥的念頭。談到球隊的領導角色時，布朗語氣誠懇地表示：「馬克西百分之百一直在帶領球隊，他一直都在這裡，這是他的球隊。他和喬爾（恩比德）已經在這裡效力很久了，所以我的想法非常單純，那就是融入他們、配合他們，並為他們提供一切所需的幫助。我目前仍在尋找自己的最佳定位，但毫無疑問，他們才是推動球隊前進的基石。」這番言論確立了76人隊內的階級默契。即便歷史級傳奇詹姆士與布朗相繼空降，但球團與新援皆給予當家MVP中鋒恩比德以及逐步接班的馬克西最高敬意，讓球隊在磨合期完全免於球權與球隊地位之爭。除了明確隊內核心地位，布朗也以冠軍老將的身分對全隊敲響防守警鐘。在日前擊敗公牛隊奪下4連勝後，布朗直言不滿意球隊第2節單節狂失36分（包含禁區丟20分）的專注力潰散，更明確表態拒絕球隊產生「隨時能按開關逆轉（Flipping the switch）」的僥倖心態。「我不喜歡球隊有這種鬆懈的心態，雖然展現追分潛力是好事，但我們必須讓防守開關始終保持開啟。」布朗嚴肅表示：「真正的強隊不能隨便切換開關，這種壞習慣在面對更強的對手或進攻當機的夜晚會讓我們付出慘痛代價。無論面對弱隊還是任何狀況，我們從開局到終場都必須維持這股心態，奪冠路上沒有任何步驟是可以偷跑的。」本季76人防守效率高居聯盟第2，每場失分也並列聯盟第2少。目前當家中鋒恩比德正受到右腳足底筋膜炎困擾，出賽時間受到限制，布朗以身作則的防守專注度與甘居輔佐的成熟心態，無疑替76人奠定了最穩固的奪冠文化。