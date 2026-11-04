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▲MLB球員工會擔憂薪資硬上限將形成零和排擠，導致球隊在重壓巨星之餘大幅壓縮中產球員的薪資空間。（圖／美聯社／達志影像）

比較項目 現行豪華稅（CBT） 資方提議硬性薪資上限 2026／2028門檻 2026年2.44億美元 提案2028年2.582億美元 超出門檻 可繼續支出，但有稅負及其他可能處罰 原則上不允許超額 最低薪資支出 無全面性硬性下限 提案1.802億美元，設過渡安排 球員薪資談判 市場競價，受既有規章約束 必須符合球隊可用薪資空間 多年合約 依現行AAV等規則計算 計畫沿用類似計算架構 球員工會態度 接受現行制度但要求改善 強烈反對

美國職棒大聯盟（MLB）資方提出2028年實施硬性薪資上限制度，球員工會卻強烈反對，甚至不惜面對封館風險。許多球迷可能疑惑，NBA、NFL等職業聯盟早已設有薪資上限，為何MLB球員就是不願接受？其實，大聯盟目前並非完全沒有薪資限制，而是採用俗稱「豪華稅」的競爭平衡稅制度。兩者最大差別在於，豪華稅允許球團支付額外成本後繼續補強，硬性薪資上限則原則上禁止超額支出。這不只影響超級球星能拿到多少錢，更可能重新分配所有大聯盟球員的議價空間。現行大聯盟並非放任豪門肆無忌憚，2026年豪華稅基本門檻已訂在2億4400萬美元，球團一旦超標，首年須繳交20%稅款、次年30%、第3年及之後高達50%，甚至伴隨首輪選秀順位倒退的嚴厲處分。然而，這套制度保留了「市場彈性」，只要老闆願意承擔經濟代價，仍能自由在自由市場追逐大咖。但若轉換為2億5820萬美元的硬性上限，邏輯將被徹底顛覆。假設球隊已承諾2.5億美元薪資，剩餘空間僅820萬美元，即便球團腰纏萬貫，也絕對無法再直接簽下任何一名年薪千萬的頂級自由球員；球隊必須強迫自己甩賣合約、甚至放棄續約主力，這讓過去豪門透過「銀彈避險」維持戰力的模式完全破滅。更讓工會膽寒的，是背後殘酷的分配現實。大聯盟計算薪資並非單純加總當年實發支票，而是以合約的「平均年薪（AAV）」加上福利費用入帳，即便簽下延後付款合約也須折算現值。一旦總額被2.58億美元硬性鎖死，球隊若為了票房與戰力重壓2至3名年薪突破4000萬至5000萬美元的超級巨星，剩下的預算將所剩無幾。在總額固定的零和博弈下，球隊為了不觸碰上限，最先被犧牲的絕非具有票房號召力的超級看板，而是3號至5號先發投手、牛棚勝利組中繼、工具人野手等廣大的「中產階級球員」。工會痛批，球團將不再依市場行情客觀出價，而是逼迫球員在有限的殘羹剩飯中自相殘殺，徹底動搖自由市場以實力競價的核心精神。此外，資方新案計畫推動勞資雙方「50對50」的收益分配，並引入類似NBA的薪資託管機制，這更是觸碰了棒球員不可退讓的底線。大聯盟百年來最驕傲的便是「全額保障合約」，球員一旦簽字，即使受傷或退化薪資依舊分文不少；但若引進收益託管，球員的部分薪資將先被扣留在聯盟帳戶，若當季整體營收未達預期，球員甚至可能面臨實質減薪或被追回薪資，等於變相閹割了保障合約的價值。大聯盟勞資談判的這場世紀對決，表面上是數字高低的攻防，骨子裡卻是「自由市場經濟」與「計畫配額管制」的決戰。對於球員工會而言，放棄自由市場競價就等於交出數十年血汗爭取來的議價權；這也是為何即便面臨賽季停擺的巨大風險，MLB球員工會仍不願對硬性薪資上限讓步的根本原因。