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NBA新賽季開打將近半個月，例行賽最有價值球員（MVP）的競爭版圖逐漸成形。ESPN權威名記查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目中點名新賽季初期最值得關注的6大MVP領跑候選人，費城76人隊當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）強勢入列！查拉尼亞評選的這份名單涵蓋了湖人隊唐西奇（Luka Doncic）、雷霆隊吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）、塞爾提克隊塔圖姆（Jayson Tatum）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）以及76人隊的馬克西。查拉尼亞特別強調，即便身處巨星雲集的豪華陣容，馬克西已實質成為76人隊的頭號進攻核心。本賽季76人雖然迎來詹姆士（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）等重量級球星加盟，但26歲的馬克西用實打實的統治力確立了不可撼動的領袖地位。新援布朗日前受訪時便公開坦言「這是馬克西的球隊，百分之百由他引領前進」；熱火傳奇名將韋德（Dwyane Wade）更對馬克西讚不絕口：「他就是這支球隊的領袖，76人能走多遠完全取決於馬克西的發揮。自從艾佛森（Allen Iverson）之後，費城就再也沒有見過能投進那種高難度神仙球的後衛了！」截至目前為止，馬克西本賽季場均繳出29.1分、4.1籃板、5.3助攻、1.8抄截與0.9阻攻的超級全能數據，攻防兩端皆展現出聯盟頂級後衛的宰制力。馬克西本季最令人膽寒的是他在決勝節的關鍵接管能力。日前在對陣芝加哥公牛隊的比賽中，馬克西全場進帳26分與11次助攻，其中有多達15分集中在第4節，幫助球隊穩穩收下大勝。這也是他本賽季第3度在單場第4節獨攬至少15分；此前在詹姆士與恩比德（Joel Embiid）雙雙缺陣的關鍵戰役中，他更曾隻手狂轟38分帶隊克敵。根據數據統計，此役是馬克西職業生涯第20場單場繳出「至少25分、10助攻」的比賽，讓他正式比肩歷史傳奇，成為76人隊史第3位達成此里程碑的球員，僅次於隊史巨星艾佛森（65場）與「張伯倫」威爾特張伯倫（Wilt Chamberlain，25場）。能在一眾名人堂級前輩身旁持續進化，馬克西正用一次次關鍵接管比賽的神級演出，向全聯盟宣告他已正式邁入頂級MVP爭奪者行列。