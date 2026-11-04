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沈富雄：沈伯洋「變來變去」 禁不起辯論台細看2小時

第二場辯論「可以辯」 但別太早答應

台北市長選舉首場電視辯論10月31日落幕，民進黨候選人沈伯洋當場要求再舉行第二場辯論。對此，前立委沈富雄昨（3）日表示，外界常把沈伯洋的人設簡化成「暖不暖、兇不兇」，但他認為問題是「變來變去」，甚至形容沈伯洋是「成功的演員」，可塑性很強，只是一旦放在辯論台上讓大家細看2個小時，就會看出不同面貌。沈富雄昨上《少康戰情室》表示，從沈伯洋擔任立委、大罷免期間到現在，可以看到他的外型、打扮與表情都有不同變化，若拿來做一齣川劇變臉，「材料多得很」。他說，沈伯洋的人設並不是單純「暖」或「不暖」、「兇」或「不兇」的問題，「他就是變來變去」。沈富雄並稱，「我們必須承認一件事情，他是一個成功的演員」，認為沈伯洋可塑性很強。沈富雄進一步表示，沈伯洋這種形象不能放在辯論台上，讓選民仔細看2個小時。他認為，從首場辯論可以看到沈伯洋臉色不如平常從容，過程中多次低頭，笑容也顯得不自然。至於外界有人以「印堂發黑」形容沈伯洋，沈富雄則說自己「不敢講」，眼睛沒有那麼好，認為是否「發黑」並不是重點。沈富雄更反問，沈伯洋到目前為止究竟「說服」選民什麼？他認為沈伯洋陣營透過造勢與形象操作，已把他推到相當高的位置。目前不少喜歡沈伯洋的人，是因為覺得他「可愛」，自己身邊也有不少女性友人抱持這種看法。談到是否該舉辦第二場辯論？沈富雄表示，沈伯洋先前曾主張多場辯論，第一場結束後也很快要求再辯，他解讀這是因為沈伯洋認為第一場表現不如預期，因此希望盡快再戰。沈富雄則建議蔣萬安陣營，第二場辯論「可以辯」，但不必太早答應。他認為，若把時間往後拉，沈伯洋就必須在街頭行程與準備辯論之間分配時間，蔣萬安陣營應把整體選戰節奏一併納入考量。他最後表示，沈伯洋陣營目前操作「洋流」的效果已接近高點，接下來必須觀察其下一步策略；蔣萬安陣營則應提前布局，「要在他的前面，不要跟在他的後面」。