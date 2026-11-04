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千名聯邦官員進駐50州 民主黨票倉成監督重點

川普政府要求嚴查選民資格 最高法院駁回加州訴求

阿拉斯加參議員選戰爆同名疑雲 司法部擴大刑事調查

紐約投票機故障恐延誤計票 共和黨人質疑遭駁斥

美國期中選舉週3日登場，川普政府大規模派遣聯邦官員監督投票，引發民主黨及民權團體質疑。美國司法部宣布，將派出1000名選舉監督員及觀察員，前往全美50州監督投票程序，號稱司法部史上最大規模的選舉監督行動。不過，《路透社》分析發現，約三分之二的監督地區在2024年總統大選中支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），且不少地區以非裔及拉丁裔選民為主，讓外界擔憂相關部署可能對選民造成壓力。根據《路透社》報導，川普政府近期積極介入選舉監督事務，除了要求各州提供選民登記資料，也主張應採取更嚴格的措施，以確保選舉公正及民眾對投票制度的信任。美國司法部3日宣布，將派遣1000名選舉監督員及觀察員，前往全美50州的指定地區，監督期中選舉投票情況。司法部民權司助理部長迪隆（Harmeet K. Dhillon）表示，這是司法部歷來規模最大的選舉監督行動，目的是確保選舉透明，並以積極且不歧視的方式執行相關工作。事實上，美國司法部長期以來都會在選舉期間派遣觀察員，前往可能存在投票障礙、選民遭恐嚇或涉及聯邦選舉法爭議的地區，監督投票程序是否符合法律規定。然而，這次監督範圍大幅擴張，引發外界關注。《路透社》分析指出，司法部列出的監督地區中，約三分之二在2024年總統大選時由賀錦麗擊敗川普，且許多地區的選民以非裔及拉丁裔為主。這些監督地區也集中在可能決定參議院控制權的關鍵州，使民主黨及部分民權人士質疑，川普政府是否藉由聯邦監督行動對特定選民施壓。除了擴大監票，川普政府也持續要求各州提供選民登記資料，主張應加強選民資格審查，防止不符合資格者參與投票。其中，聯邦政府日前向最高法院提出緊急聲請，要求暫時禁止加州計入超過2萬名選民的郵寄選票，理由是聯邦官員懷疑這些選民可能不具美國公民身分。不過，最高法院2日晚間駁回相關聲請，未同意在選舉前阻止這批選票被計入。批評人士認為，川普政府一連串選舉監督及選民資格審查措施，可能讓部分選民感到受到威脅，進而影響投票意願。隨著聯邦監督規模擴大，部分州政府也向地方選務官員發布新指引，強調司法部觀察員在投票日的權限受到法律限制。例如，明尼蘇達州涵蓋明尼亞波利斯市的亨內平郡（Hennepin County），便拒絕司法部要求進入投票所的申請。依照相關規定，司法部人員不能在投票現場直接展開調查，也不得阻止任何人行使投票權。除了監督投票，司法部也擴大調查阿拉斯加州參議員選舉的候選人同名爭議。根據《紐約時報》先前報導，民主黨參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）的競選團隊，被指涉嫌協助招募一名獨立候選人參選，而此人的姓名恰好與共和黨籍現任參議員蘇利文（Dan Sullivan）完全相同。相關安排引發外界質疑，是否意圖藉由同名候選人混淆選民，影響選舉結果。不過，佩爾托拉已否認涉入此事。知情人士透露，司法部正擴大相關刑事調查，並準備向超過20人寄發通知，告知他們已成為調查對象。其中一名收到通知的人士，是經常代表民主黨處理選舉訴訟的投票權律師艾利亞斯（Marc Elias）。艾利亞斯發表聲明批評，川普政府選在投票日將他及其律師事務所列為調查目標，並指控司法部在缺乏違法證據的情況下，被用來對付總統的政治對手。目前相關指控仍在調查階段，尚未有司法機關認定佩爾托拉競選團隊或其他涉案人士違法。另一方面，紐約州威徹斯特郡（Westchester County）選務官員表示，當地部分投票設備出現問題，可能導致選票計算作業延誤。該地區正值競爭激烈的聯邦眾議員選舉，共和黨籍現任眾議員勞勒（Mike Lawler）正力拚連任。雖然選舉期間偶爾發生設備故障並不罕見，且勞勒本人表示，並未發現任何不當操作跡象，但仍有部分共和黨人士在缺乏證據的情況下，將設備問題形容為民主黨企圖操縱選舉結果。