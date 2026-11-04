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▲吳承洋（如圖）看到有網友分享被「Elaine萬嘆太太」詐騙後，留言表示自己也被騙，並發文公開自己的遭遇。（圖／翻攝自吳承洋Threads@__chriswu__）

男星吳承洋曾是男團Super131成員，還演過《海派甜心》、《機智校園生活》等戲劇作品。不料他昨（3）日突然在Threads爆料，跟一名網紅兼主辦單位「Elaine萬嘆太太」買了9張BIGBANG演唱會門票，花了近10萬元，卻遲遲沒收到票，他在看到有網友爆料被同一人詐騙經歷後，也怒公開自己的超慘遭遇，並表示已報警做完筆錄。吳承洋昨日看到有網友爆料跟Elaine萬嘆太太買票，對方卻收錢不給票又消失後，火速留言：「我跟你一樣被她騙！真的超扯，我們這麼有9個人都被她騙，完全躲起來不退錢耶，我也報警了，就看他們夫妻什麼時候要出來。」並發長文公開自己的遭遇，表示在6月20日，Elaine突然私訊他需不需要買BIGBANG的票，還說多少張都可以，吳承洋一開始覺得有點奇怪，因與對方只有幾次工作往來，「但想到她經常辦韓國活動，又是圈內前輩、老闆，我就相信她可能有拿票的管道。」吳承洋表示雖然自己沒辦法看演唱會，但身為粉絲知道買不到票的心情，就問了身邊朋友，並幫9人買了票，「票價公布後，她說要補錢才能拿到票，我們補了。但她卻開始經常失聯，訊息越回越慢。」雖然對方說不要可以退款，但到現在都沒收到，吳承洋也只能一直追問對方。直到10月7日，她的丈夫Kevin傳來訊息，說Elaine出了意外沒有票，「我當下真的不懂，出意外跟我們付了錢卻沒有票，到底有什麼關係？」但因為對方承諾21天內會退款完，所以他就繼續等。不料在快到期限時，不管吳承洋怎麼催，對方都不讀不回，直到過期兩天才出現說再給兩天時間，沒想到等了後又被騙，「退款承諾已經跳票三次。」吳承洋表示自己原本相信對方是遇到困難，不至於會詐騙，但等到最後已無法再找理由，「昨天，我正式報警，也做完了筆錄。」而他這段時間最難受的是朋友相信自己才把錢給他，但自己卻交不出票、也無法退款。最後他因不想朋友一起等，便先墊了9人的錢退還給朋友，預計花了近10萬元，「但自己墊完錢，不代表我就不痛了，也不代表你們就不用還了。」吳承洋難過表示自己只是好心幫忙，沒想到會變成這樣，看到有人分享類似經歷，才忍不住公開自己的遭遇，並直接向夫妻倆喊話：「Elaine、Kevin，請不要再讓我追著你們要一個本來就該履行的退款。我已經等過一次又一次，請正面回應，把錢退還。」最後他也提醒大家不要因為對方是認識的人，或是圈內前輩、看起來有身分、有公司就放下戒心，並強調買票優先透過官方或授權管道，還喊話有相同遭遇的人私訊他，一起保留證據交給警方，透露分享這件事是因不想有人再跟自己一樣。