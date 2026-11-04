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費城76人隊在擊敗芝加哥公牛隊後強勢拉出一波4連勝，以7勝1敗的傲人戰績暫居東區龍頭，然而在光鮮亮麗的開季背後，球隊兩大核心主將的傷病問題卻悄悄亮起黃燈。當家中鋒恩比德（Joel Embiid）受訪時坦言自己正忍受右腳足底筋膜炎的劇烈疼痛在打球，而休賽季重磅加盟的明星鋒線布朗（Jaylen Brown）也公開透露左膝罹患髕骨肌腱炎，導致爆發力大打折扣。前常規賽MVP中鋒恩比德本賽季飽受右腳足底筋膜炎困擾，在日前對陣黃蜂隊的背靠背賽事中便高掛免戰牌，面對公牛一役雖然帶傷上陣25分鐘繳出15分、8籃板與3助攻，但場上移位明顯受到影響。本季出戰的6場比賽中，恩比德場均繳出18.5分、9.2籃板與4.8助攻，投籃命中率下滑至40.7%，個人進攻效率出現肉眼可見的衰退。恩比德賽後受訪時直言不諱地表示：「過去幾周一直都是這種狀況，真的非常痛。當發炎嚴重時，你必須退一步休息。雖然我們目前還算能控制住它，但傷勢狀況總是起起伏伏。你在場上每分每秒都能明確感覺到它的存在，這對比賽表現肯定沒有任何正面幫助。」為了確保32歲的恩比德能以健康之姿挺進季後賽，76人教練團已達成共識，未來將嚴格限制其上場時間並全面禁止出戰背靠背賽事。除了恩比德，攻防一體的鋒線大將布朗同樣在與傷痛搏鬥。布朗開季至今出戰7場比賽，雖然場均出賽超過35分鐘、繳出20.6分、6.9籃板、4.3助攻與41.9%三分命中率的高水準輸出，高居全隊第二得分手，但他賽後坦言自己的身體狀態遠遠未達顛峰，左膝正面臨髕骨肌腱炎（Patellar tendinopathy）的侵擾。「左膝一直有些痠痛，甚至會出現急性發作的抽痛。」布朗表示：「這雖然還不到需要過度恐慌的地步，但我開季以來一直覺得自己的運動能力不如以往，在禁區起跳時感覺總是在籃框水平之下。膝蓋、阿基里斯腱與小腿的緊繃不適確實影響了我的發揮，不過我正持續好轉，期待能早日找回雙腿的彈跳爆發力。」