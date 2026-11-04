《GTA 6》距離正式上市只剩下幾周，Rockstar Games 今（4）日公布最新消息，宣布 PS5、Xbox Series X|S 數位版將於下周二（11月10日）正式開放預載，玩家可提前下載遊戲，但遊戲容量達 212GB，玩家務必先清出主機空間，目前遊戲持續開放預購中。
《GTA 6》11/10開放預載 實體盒裝版11/12上架
Rockstar Games 透過《GTA 6》官網說明，PS5 版本將於11月10日凌晨0時，依照玩家所在地時區陸續開放下載，Xbox Series X|S 則採全球同步方式，於同日 GMT 時間凌晨0時開放預載，換算台灣時間為11月10日上午8時，此外，兩大平台的實體盒裝序號版本，預計從11月12日起陸續在零售通路上架。
預載前先檢查硬碟 《GTA 6》最高需要212GB
至於玩家最關心的容量問題，Rockstar Games 指出，《GTA 6》預載檔案依照不同裝置，最高需要212GB儲存空間，提醒玩家提前確認主機剩餘容量，確保能在開放預載後順利下載，至於 PS5、Xbox Series X|S 各平台的預載操作方式，玩家可前往 Rockstar 官方支援網站查詢詳細步驟。
此外，Rockstar也預告，11月19日遊戲正式上市當天，官方網站將免費提供《GTA 6》正式版封面海報及雷奧尼達州（Leonida）地圖的可列印數位檔案，讓玩家自行下載收藏，官方網站目前也已公開遊戲宣傳影片、遊戲內電台預覽，以及《Grand Theft Auto VI：The Album》收錄單曲，並提供罪惡城（Vice City）與雷奧尼達州的相關介紹。
距離上市倒數 《GTA 6》雙版本價格整理
除了免費數位檔案，Rockstar 還將在遊戲上市後不久，透過官方商店推出實體雙面海報，單獨購買價格為0.99美元，約新台幣32元；玩家只要在 Rockstar Store 購買任何商品，也能免費獲得這款海報，不過，實際開賣時間及台灣玩家是否能透過官方商店購買，仍有待後續資訊公布。
《GTA6》確認將於2026年11月19日推出，首波登上 PS5、Xbox Series X|S 平台，PC版上市時間目前尚未公布，售價方面，標準版為新台幣2320元，終極版則為2900元，價差580元；終極版額外收錄專屬高級載具、武器及服裝等內容。此外，數位版預計11月12日開放預先下載，讓玩家能在正式上市當天第一時間進入遊戲。
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Rockstar Games 透過《GTA 6》官網說明，PS5 版本將於11月10日凌晨0時，依照玩家所在地時區陸續開放下載，Xbox Series X|S 則採全球同步方式，於同日 GMT 時間凌晨0時開放預載，換算台灣時間為11月10日上午8時，此外，兩大平台的實體盒裝序號版本，預計從11月12日起陸續在零售通路上架。
至於玩家最關心的容量問題，Rockstar Games 指出，《GTA 6》預載檔案依照不同裝置，最高需要212GB儲存空間，提醒玩家提前確認主機剩餘容量，確保能在開放預載後順利下載，至於 PS5、Xbox Series X|S 各平台的預載操作方式，玩家可前往 Rockstar 官方支援網站查詢詳細步驟。
此外，Rockstar也預告，11月19日遊戲正式上市當天，官方網站將免費提供《GTA 6》正式版封面海報及雷奧尼達州（Leonida）地圖的可列印數位檔案，讓玩家自行下載收藏，官方網站目前也已公開遊戲宣傳影片、遊戲內電台預覽，以及《Grand Theft Auto VI：The Album》收錄單曲，並提供罪惡城（Vice City）與雷奧尼達州的相關介紹。
除了免費數位檔案，Rockstar 還將在遊戲上市後不久，透過官方商店推出實體雙面海報，單獨購買價格為0.99美元，約新台幣32元；玩家只要在 Rockstar Store 購買任何商品，也能免費獲得這款海報，不過，實際開賣時間及台灣玩家是否能透過官方商店購買，仍有待後續資訊公布。
《GTA6》確認將於2026年11月19日推出，首波登上 PS5、Xbox Series X|S 平台，PC版上市時間目前尚未公布，售價方面，標準版為新台幣2320元，終極版則為2900元，價差580元；終極版額外收錄專屬高級載具、武器及服裝等內容。此外，數位版預計11月12日開放預先下載，讓玩家能在正式上市當天第一時間進入遊戲。