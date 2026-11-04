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吳思瑤酸「有人拉警報，所以學順報？」

四叉貓開酸 猜後兩期是「大巨蛋、鮮奶」

盤點多項「跟進」案例

台北市長選戰升溫，民進黨候選人沈伯洋陣營先前推出《順報》，如今有媒體傳出台北市長蔣萬安陣營也將自今（4）日起發放《萬安警報》，至少規劃3期，首期封面將以蔣萬安爭取輝達海外總部為主題。此消息曝光後引發熱議，沈伯洋競總總幹事、綠委吳思瑤先酸「有人拉警報，所以學順報？」；網紅四叉貓也嘲諷蔣萬安「學人精」。據《東森新聞》昨報導，蔣萬安陣營預計自4日起，透過派報員投遞信箱方式發放首波《萬安警報》，初步規劃至少3期，總量至少百萬份。而首期封面將以蔣萬安爭取輝達海外總部為主題，並與沈伯洋提出的相關產業觀點進行對照；背面則印有「團結實蔣」4個大字。該報導透露，蔣萬安競總文宣總幹事、國民黨立委牛煦庭表示，後續主題暫時保密，希望透過多波文宣說明重大市政議題，並對照對手相關言論，讓選民自行判斷；對於沈伯洋陣營先推出《順報》，他則表示尊重對手的發放方式，蔣萬安陣營也有自己的文宣節奏。針對《萬安警報》，吳思瑤昨深夜在社群發文表示，「有人『拉警報』，所以『學順報』？」不過她隨後也說，「其實被學，正代表我們做得好。真的沒關係，貨好不怕被比較！」並透露《順報》第三期已順利完稿，即將推出。沈伯洋陣營先前已發行兩期《順報》，並曾在人潮聚集的捷運忠孝復興、南京復興站等地發放，主打以較生活化方式呈現政策內容。如今蔣萬安陣營傳出推出《萬安警報》，兩邊文宣也因此被外界拿來比較。四叉貓也發文以「蔣萬安。學人精」為題，嘲諷「沈伯洋幹嘛，蔣萬安就幹嘛」，還問大家「要不要猜猜第二期和第三期的主題是啥？」留言區隨即出現大量「大巨蛋、鮮奶」答案，也有人調侃「輝達、巨蛋、鮮奶，三大招」。除了《順報》與《萬安警報》，部分民眾也進一步質疑蔣萬安陣營多次「跟進」沈伯洋，包括沈伯洋找市民主委幫忙抽號次後，蔣陣營找首投族抽籤；沈伯洋推出「HEART政策島」後，蔣萬安推出「台北施政島」等。另有民眾認為，《萬安警報》名稱帶有緊張意味，不如改名《蔣稿》。