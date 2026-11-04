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NBA 2026-27賽季才剛開打爆發大面積傷病潮，包括愛德華茲（Anthony Edwards）、威廉斯（Jalen Williams）以及華勒斯（Cason Wallace）等多名球星與主力相繼倒下，球員工作量負荷過重的議題再度被拿出來討論。《運動畫刊》資深名記曼尼克斯（Chris Mannix）近日在節目中透露，比起削減比賽場次，NBA總裁蕭華（Adam Silver）比較能接受「將每場比賽從48分鐘縮短至40分鐘」的想法；然而曼尼克斯也一針見血地指出，這項改革從商業利益角度難以落實，且縮減比賽時間根本無法減少大牌球星的出賽時間，反而只會讓板凳邊緣球員的生存空間遭到無情抹殺。目前NBA正規賽制為每節12分鐘、全場共48分鐘，而國際籃總（FIBA）以及歐洲籃球聯賽（EuroLeague）則皆採用單節10分鐘、全場40分鐘的規則。事實上，總裁蕭華早在2025年1月就曾公開表態支持「單節10分鐘賽制」，並強調NBA的48分鐘賽制在全球籃壇顯得相當特殊，若縮短為40分鐘、將轉播時間控制在約2小時左右，更能契合現代觀眾的收視習慣。曼尼克斯在節目中表示：「就我所知，蕭華確實喜歡40分鐘比賽的點子，他在籃球發展上是一個全球主義者。」然而縮短比賽是否真能替球員減壓，曼尼克斯卻抱持極大懷疑。曼尼克斯深入分析指出，從商業與競技層面來看，縮減比賽時間存在嚴重的邏輯盲區：「我從經濟利益角度完全看不出這要如何可行。而且縮短為40分鐘根本不會影響大牌球星的上場時間，各隊只會將球星繼續留在場上，倒楣的是替補球員，他們會被進一步邊緣化，甚至讓球隊覺得根本不需要15人完整名單，只需要10名主力就好，並空出大量球員名額，這完全不合常理。」面對外界提出「減少常規賽82場總場數」的呼聲，曼尼克斯同樣認為在聯盟巨大商業合約前難以成行。但他坦言，聯盟官方確實必須採取積極手段應對危機：「在北美四大職業體育聯盟中，NBA是最依賴明星球員的聯盟，球迷花大錢買票進場就是為了看球星。若任由傷病潮讓球星持續高掛免戰牌，這對整個聯盟的品牌價值將會造成極為嚴重的重創。」