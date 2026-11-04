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台北股市今（4）日開盤反彈，加權指數開在43,449.45點，較前一交易日上漲141.91點，漲幅約0.33%；權值股台積電（2330）開盤報2,320元，較前一交易日收盤價2,295元上漲25元，漲幅約1.09%，表現優於大盤。美股方面，前一交易日標普500指數上漲0.4%，那斯達克指數上漲0.8%，費城半導體指數上漲2.6%，台積電ADR上漲1.6%，科技及半導體股表現相對強勢，為台股開盤提供市場背景。回顧前一交易日，台股11月3日加權指數收在43,307.54點，單日重挫1,612.60點，跌幅3.59%，創史上第7大跌點；權值股台積電（2330）下跌35元來到2295元，跌幅1.5％；聯發科（2454）下跌295元來到3675元；鴻海（2317）下跌5.5元來到245.5元；台達電（2308）下跌85元來到1270元，跌幅6.27%。鴻海市值排名也出現變化，擠下台達電，躍居上市公司市值第三名，目前僅次於台積電與聯發科。今日台股開盤指數及台積電股價同步走高，其中台積電開盤漲幅高於大盤，顯示權值股開盤表現相對強勢。不過，開盤上漲尚不能代表市場全面回穩，後續仍須觀察大型電子股表現、盤面漲跌家數及成交量能。