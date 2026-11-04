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打銀行客服電話不用等了！內行「開大招」1秒就通

建議進客服通話時「直接選擇台語服務」，且強調不會說台語也沒關係，進台語服務依舊能講國語溝通，並實測結果超快就能通話處理「一秒都沒等到」，讓她忍不住稱讚「感謝銀行專員，真是一語驚醒夢中人，會不會只有我不知道」。

▲銀行客服電話如要轉真人服務，通常都得等待一段時間，但民眾推薦直接選擇台語服務，實測一秒都沒等到。（圖／取自Pixabay）

找銀行客服免排隊！3大省時絕招曝光：文字客服超快速

▲部分銀行有提供其他語言服務，如外語、台語或客語等，使用情況基本上比國語還來得低，這時如果選擇這類語言服務，便能很快進線處理。（圖／取自photoAC）

最多人推薦的其實是「利用文字客服轉線上真人」，近年來不少銀行都推出智能文字客服，用戶能在對話視窗中直接輸入問題與關鍵字，但如果是更為複雜的問題，透過線上身分驗證更可以「轉真人客服」處理，提供打電話以外的新選擇。

銀行用戶如果要處理事務或信用卡問題，第一時間通常會選擇打電話給客服並轉真人服務，但常常遇到滿線狀況，一等就要等上數分鐘。也有人推薦可以改使用文字客服轉真人，同樣能快速讓客服處理。有女網友近日在Threads發文，表示過去打銀行客服電話，如果要轉真人客服等待時間總是很久，但最近終於被發現省時撇步，貼文曝光後，瞬間引發眾人熱烈討論，「謝謝妳！原來國語排半小時不是沒有原因的」、「聽過還有人是轉外語也較快」、「如果是信用卡選掛失也是很快」，「為什麼這個絕招這麼晚才說」，甚至有人哀號「你怎麼可以告訴大家？？？這樣以後要等很久了」。事實上，部分銀行有提供其他語言服務，如外語、台語或客語等，使用情況基本上比國語還來得低，這時如果選擇這類語言服務，便能很快進線處理。倘若有銀行信用卡問題，除了選擇特殊語言服務外，民眾也推薦在選擇服務項目時，直接選擇掛失縮短等待時間，但也有人提醒，此舉可能排擠到專線真正需要的用戶。值得一提的是，撇除上述快速通關招數，