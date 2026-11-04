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麥當勞週年慶！薯餅、奶昔買一送一 免費送麥克雞塊歡樂送優惠

本周上架18大優惠券速看：

▲麥當勞APP週年慶！本周狂送18大優惠券。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

麥當勞早餐「酪梨醬滿福堡」今開賣！奶昔大哥雲朵包也開搶





麥當勞「酪梨醬滿福堡」讓早餐吃起來多了綿密滑順的口感，值得一試。 麥當勞早餐「酪梨醬滿福系列」

▲麥當勞早餐「酪梨醬滿福堡」期間限定開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞「奶昔大哥雲朵包」

▲麥當勞把奶昔大哥變成雲朵包。（圖／記者蕭涵云攝）

摩斯漢堡：套餐79元起感恩回饋！

台灣麥當勞APP週年慶，今天11月4日放送薯餅、奶昔、勁辣香雞翅、咖啡都「買一送一」，歡樂送麥克雞塊共18大優惠券速看；麥當勞表示，同步開賣全新超級食物早餐「酪梨醬滿福堡」、韓國爆紅「奶昔大哥雲朵包」。《NOWNEWS今日新聞》整理麥當勞最新菜單價格、本周速食優惠一次掌握。摩斯漢堡感恩回饋「套餐79元」起一覽。歡慶麥當勞APP上線滿3年、會員突破700萬人，今天11月4日起連續三週推出「麥當勞APP週年慶」優惠券大放送。◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」◾️單點「薯餅買一送一」◾️奶昔限定店專屬！單點「香草／草莓風味奶昔買一送一」◾️單點「中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一」◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」◾️單點「金選那堤（冰／熱）買一送一」◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送◾️買超值全餐「免費送中薯」天天送◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」天天送◾️手機點餐限定！單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」天天送◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」天天送◾️買早餐套餐「免費送薯餅」天天送◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」會員每日可玩一次遊戲，中獎率100%，有機會抽中大薯、四塊麥克雞塊「買一送一」，以及買套餐送麥脆雞腿、麥克雞塊、薯條等神券。麥當勞首度將源自墨西哥的經典調味「Guacamole酪梨醬」結合滿福麵包，推出超級食物早餐全新選擇。以哈斯酪梨搭配紅甜椒、墨西哥辣椒、洋蔥、大蒜及萊姆汁，11月4日起至12月15日（或售完為止），早餐時段（上午5:00至10:30前）將推出五款「酪梨醬滿福系列」：◾️：單點105元，薯餅套餐150元。◾️：單點85元，薯餅套餐130元。◾️：單點75元，薯餅套餐120元。◾️：單點77元，薯餅套餐122元。◾️：單點85元，薯餅套餐130元。韓國爆紅的「奶昔大哥雲朵包」來台灣了！11月4日上午10:30起正式開賣。輕盈蓬鬆、有如雲朵般的療癒設計兼具實用性，大收納容量裝得下17吋筆電。◾️：顧客凡選擇任一早餐套餐、超值全餐或分享盒（不含Happy Meal），可以乙個（每套餐限購1個）；單點售價為399元。◾️：每人每筆消費限購4個，數量有限，售完為止。摩斯漢堡表示，感謝有你，一起享受美好食光！即日起至11月15日感恩回饋開吃：◾️早餐「金咖哩豬排堡＋大冰紅茶」優惠價79元◾️「摩斯鱈魚堡＋大冰紅茶」優惠價89元◾️「紅心芭樂／巴西莓蒟蒻冰茶（蘇打）任選2杯」優惠價89元◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋大冰紅茶」優惠價99元