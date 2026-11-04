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金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期狀態火燙，在開季陷入3連敗低潮後，率隊狂飆一波5連勝。現年38歲的他不僅場均出賽不到29分鐘便轟下約30.0分，追平了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）所保持的「35歲後累積15場40+得分」NBA歷史第一紀錄。作為彼此生涯交手無數次的一生宿敵，目前效力於費城76人隊的詹姆斯近日在播客節目《Mind the Game》中，親自拆解了為何柯瑞至今依然令人聞風喪膽，並深入剖析防守柯瑞時的戰術兩難：你不想讓他有空間投籃，但位置又不能逼太緊「每次對上金州勇士，柯瑞在對手球探報告上永遠是第一位，甚至同時是第一和第二順位。」詹姆斯直言，多年來針對柯瑞的防守策略本質上從未改變，「在攻守轉換的初期你就必須立刻鎖定他，無論他手中持球，還是處於無球跑動狀態，你都必須全神貫注。」詹姆斯進一步點出對位防守柯瑞時最致命的陷阱：「如果你在後場就把防守位置提得太高、壓得太靠前，那麼你就必須提防格林（Draymond Green），因為格林隨時會在後場發動掩護；而這時如果你們的大個子球員沒有及時提上來延誤，柯瑞就會毫不猶豫直接拔起出手。這麼多年過去，其實變化真的不大。」詹姆斯和柯瑞，從2015至2018年連續4年於總冠軍賽上演「騎勇大戰」經典對決，到日後轉戰洛杉磯湖人後同在西區廝殺，詹姆斯對柯瑞的敬意絲毫未減。即便柯瑞已來到38歲高齡，他依然驚嘆於對方不可思議的體力儲備與投射穩定性。「你看他的體能狀態，至今依然維持在超頂級水準。」詹姆斯盛讚道：「如果說真有什麼些微調整，或許就像我們這些老將一樣，稍微減少了衝擊籃框的頻率？但他依然極為高效，他的投射能力依然凌駕於全聯盟所有人之上。這傢伙看起來就像永遠不會感到疲倦一樣，一切都沒有改變。」正如詹姆斯所言，柯瑞本季至今持續打出無解表現。在日前對陣明尼蘇達灰狼隊狂砍44分後，柯瑞正式追平詹姆斯，並列NBA歷史上在35歲之後砍下「單場40分以上」場次最多的球員（15場）。本季他在不到29分鐘的出場時間內，繳出30.0分、4.5助攻、4.2籃板與42.9%的三分命中率，配合24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕新血的崛起，勇士隊在開季3連敗後很快反彈拉出5連勝，重回競爭行列。