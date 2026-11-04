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日本前AV女優浜崎真緒（濱崎真緒）日前在香港尖沙嘴某私人會所表演時，竟遭人下藥，導致她整個人癱倒後送醫搶救，還驗出4種毒品，好在目前已出院無大礙。不料這件事竟扯出案外案，浜崎真緒驚爆已與港籍經紀人祕密結婚，原因竟是為了取得香港居留權。但對此，經紀人則已出面否認。浜崎真緒近日傳出已祕嫁長期陪伴在旁的男經紀人，據港媒《東周刊》報導，知情人士透露浜崎真緒並不是獨自前往香港發展，而是早就跟港籍經紀人祕密登記結婚，取得了當地居留權。據報導指出，兩人表面依然維持藝人與經紀人的關係，私下卻像夫妻檔一樣，一起在亞洲各地接表演活動。除此之外，爆料者也透露浜崎真緒未公開婚訊原因，是因為過去在以AV女優活動時，累積了大批男性粉絲，擔心公開婚訊會讓粉絲失望，才決定維持單身形象、決定不公開結婚消息。男方也為了浜崎真緒退居幕後，以經紀人身分幫助浜崎真緒安排生活與工作。而之前浜崎真緒來台參加S2O TAIWAN的活動時，經紀人也陪伴在旁。而這次浜崎真緒遭下藥後，被捕捉癱坐在輪椅上，非常不安的緊緊抱住經紀人的腰，對方也非常憤怒指責夜店負責人，但手卻輕輕撫摸浜崎真緒的頭，安撫她的情緒，關係看起來非常親密。不過對於結婚消息，經紀人則出面否認。浜崎真緒也曾在今年4月發文表示是透過「專才計畫」，才申請到香港發展，花了1個多月才辦理完成，間接否認了因結婚取居留權的傳聞。