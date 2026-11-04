關島附近熱帶擾動持續發展，氣象專家賈新興表示，最快周日、下周一（11月8日至11月9日）有機會生成今年第31號颱風「查帕卡」，路徑將沿副熱帶高壓邊緣先往西、再轉向東北，對台灣及日本陸地無直接影響；不過受到強聖嬰現象及海溫偏高影響，強度至少可達中颱，不排除挑戰強颱等級。
查帕卡颱風最快周日生成 位置與煙花類似
賈新興說明，關島附近海面仍舊屬於低壓帶範圍，內部有熱帶擾動發展，預估周六（11月7日）有機會增強為熱帶性低氣壓，並在周日、下周一生成「查帕卡颱風」，目前資料來看，查帕卡颱風的生成位置與煙花颱風差不多。
查帕卡路徑大轉彎 有機會挑戰強颱
賈新興指出，查帕卡颱風生成後，路徑將沿著副熱帶高壓邊緣移動，大致上也是先往西之後，再往東北轉向，基本上對台灣、日本陸地都沒有影響；不過颱風強度上，受到強聖嬰現象影響，海溫偏高，查帕卡颱風移動過程中至少會達到中颱等級，有挑戰強颱的潛力。
賈新興補充，在歷年氣候統計上，西北太平洋11月平均仍有約2個颱風生成，因此11月還有颱風並非異狀，不過2026年在聖嬰現象旺盛發展的情況下，已經有10個強颱出現，反映出「聖嬰年颱風生成位置偏東、發展時間較長」的情況。
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賈新興說明，關島附近海面仍舊屬於低壓帶範圍，內部有熱帶擾動發展，預估周六（11月7日）有機會增強為熱帶性低氣壓，並在周日、下周一生成「查帕卡颱風」，目前資料來看，查帕卡颱風的生成位置與煙花颱風差不多。
賈新興指出，查帕卡颱風生成後，路徑將沿著副熱帶高壓邊緣移動，大致上也是先往西之後，再往東北轉向，基本上對台灣、日本陸地都沒有影響；不過颱風強度上，受到強聖嬰現象影響，海溫偏高，查帕卡颱風移動過程中至少會達到中颱等級，有挑戰強颱的潛力。
賈新興補充，在歷年氣候統計上，西北太平洋11月平均仍有約2個颱風生成，因此11月還有颱風並非異狀，不過2026年在聖嬰現象旺盛發展的情況下，已經有10個強颱出現，反映出「聖嬰年颱風生成位置偏東、發展時間較長」的情況。