關島附近熱帶擾動持續發展，氣象專家賈新興表示，最快周日、下周一（11月8日至11月9日）有機會生成今年第31號颱風「查帕卡」，路徑將沿副熱帶高壓邊緣先往西、再轉向東北，對台灣及日本陸地無直接影響；不過受到強聖嬰現象及海溫偏高影響，強度至少可達中颱，不排除挑戰強颱等級。

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查帕卡颱風最快周日生成　位置與煙花類似

賈新興說明，關島附近海面仍舊屬於低壓帶範圍，內部有熱帶擾動發展，預估周六（11月7日）有機會增強為熱帶性低氣壓，並在周日、下周一生成「查帕卡颱風」，目前資料來看，查帕卡颱風的生成位置與煙花颱風差不多。

▲在歷年氣候統計上，西北太平洋11月平均仍有約2個颱風生成。（圖／賈新興提供）
▲在歷年氣候統計上，西北太平洋11月平均仍有約2個颱風生成。（圖／賈新興提供）
查帕卡路徑大轉彎　有機會挑戰強颱

賈新興指出，查帕卡颱風生成後，路徑將沿著副熱帶高壓邊緣移動，大致上也是先往西之後，再往東北轉向，基本上對台灣、日本陸地都沒有影響；不過颱風強度上，受到強聖嬰現象影響，海溫偏高，查帕卡颱風移動過程中至少會達到中颱等級，有挑戰強颱的潛力。

賈新興補充，在歷年氣候統計上，西北太平洋11月平均仍有約2個颱風生成，因此11月還有颱風並非異狀，不過2026年在聖嬰現象旺盛發展的情況下，已經有10個強颱出現，反映出「聖嬰年颱風生成位置偏東、發展時間較長」的情況。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。