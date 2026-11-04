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男星陳柏霖與前女團Popu Lady成員庭瑄交往長達14年，今（4）日被爆已低調完成結婚登記，不過陳柏霖經紀人否認，強調：「沒有這件事。」儘管婚訊尚未獲得證實，兩人多年來始終低調相伴，庭瑄近年也逐漸淡出演藝圈，將重心轉向家庭及插畫創作，不僅會親自到傳統市場買菜下廚，陳柏霖更透過旗下公司出資，協助她推出人生第一本兒童繪本，以實際行動支持女友圓夢。庭瑄近年鮮少出現在螢光幕前，生活變得相當樸實，時常分享下廚及日常生活。她先前曾透露，自己到傳統市場挑選小黃瓜時，被熱情的攤販老闆娘誤認只有20多歲，對方還關心詢問：「會做菜喔？」、「結婚了沒？」讓她哭笑不得。從唱跳女團成員轉為享受居家生活，庭瑄不僅親自採買食材，也將更多時間投入個人興趣。她以筆名「Tinsy」經營插畫品牌「堅果公寓」，逐步走出另一條創作道路。庭瑄先前推出首本個人兒童繪本《最棒的生日蛋糕》，背後出資協助出版的公司，正是陳柏霖旗下「無敵影業」。陳柏霖從資金及資源方面支持女友，替她鋪路完成出書夢想，這本作品也被外界形容是兩人共同孕育的「愛的結晶」。除了支持庭瑄創作，兩人也曾多次被目擊低調同行。陳柏霖先前赴西班牙拍攝實境節目時，庭瑄便一路陪伴，還在景點替他與粉絲掌鏡拍照，互動自然，穩定感情早已是演藝圈公開的祕密。陳柏霖去年捲入閃兵風波後，曾傳出原訂於年底在紐西蘭舉行的婚禮因此取消，隨後又被爆境外公司遭友人掏空，不過相關財務傳聞當時已遭經紀人否認。如今再度傳出兩人已完成結婚登記，經紀人仍明確表示並無此事。