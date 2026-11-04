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▲林煒很感謝社群平台的蓬勃發展，讓他跟兒女更有話聊。（圖／記者李欣容攝）

林煒過去主演的《我永遠愛你》在Threads爆紅，還被封為「上古許光漢」，而林煒的女兒林愷鈴也被燒到，回應香港媒體，「真的滿激情的。」很開心爸爸又再次被討論到，然而林煒已經淡出圈子多年，現在投入虛擬實境產業，暫無回歸演藝圈的想法。林煒在《我永遠愛你》中和席曼寧虐戀，吻戲、床戲和台詞都非常露骨，讓許多人驚呼1997年的尺度可以這麼大，而林煒和前妻龔慈恩生的大女兒林愷鈴（Ashley）繼承父母衣缽在香港出道，還有「港版朴信惠」稱號，知道爸爸爆紅，林愷鈴開心說，「看片段真的滿激情的，爸爸被討論開心」。根據《中時新聞網》報導，林煒表示很感謝Threads，「如果沒有Threads的話，跟女兒不會有更多的交集」畢竟是同行，不會聊工作更不會過問感情。至於兒子目前則在加拿大當實習律師，上次見面已經是2年前在香港，林煒坦言兒女從來沒讓他操過心。隨著這波爆紅，許多人問他有沒有機會再拍戲？林煒表示50歲以前的人生劇本已經寫完，現在要寫新的劇本，暫時沒有這個打算，而他淡出圈子後，積極投入虛擬實境產業，應用範圍包含醫療、防災等。