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▲醫師提醒，胃食道逆流患者須經專業醫師評估，確認逆流程度、食道功能等。（圖／亞東醫院提供）

胃食道逆流成因複雜 醫揭3日常習慣注意：飯後不要馬上躺

明明規律服用胃藥，火燒心卻仍反覆發作，小心「胃與食道交界處」的抗逆流屏障功能異常，也可能是原因。一名52歲患者長期服用胃藥，卻仍感覺火燒心，在飯後、夜間平躺更明顯，經評估接受手術治療，症狀明顯改善。醫師也提醒留意日常生活習慣，吃飽後避免立即躺下，睡前約2至3小時盡量不要進食。亞東醫院進階內視鏡科主任暨肝膽腸胃科醫師鍾承軒提到，個案本身就一直在服用強效胃酸抑制劑，但症狀無法完全改善，停藥就容易復發。醫師指出，正常情況下，胃與食道交界處的賁門及周邊構造，可協助阻止胃內容物「逆流」至食道。當相關構造鬆弛或功能異常時，胃內容物便可能更容易逆流。鍾承軒指出，藥物主要作用是抑制胃酸分泌、減少胃酸對食道的刺激，但若患者同時存在「抗逆流屏障功能異常」，就需要進一步評估逆流原因，選擇合適的治療方式。鍾承軒說，除了藥物治療，針對部分符合條件的患者，也可評估內視鏡抗逆流治療「RAP術式」，但術後恢復是否需要持續用藥，仍需由醫師追蹤及判定。鍾承軒提醒，胃食道逆流的成因複雜，並非所有患者都適合接受RAP術式。若藥物治療效果不理想、症狀反覆發作，或希望進一步了解其他治療方式的患者，醫師會依個別情況安排胃鏡檢查，並視需要進行「食道酸鹼度監測（pH meter）」及「食道蠕動壓力檢查（high resolution manometry）」，了解逆流程度、食道功能及胃食道交界處的構造，再判斷是否適合接受治療。除了接受適當治療，鍾承軒說明，日常生活習慣也可能影響胃食道逆流的發作，像是避免飯後立即躺下，睡前約2至3小時盡量不要進食，並留意咖啡、酒精、抽菸、高脂肪高糖份及辛辣食物是否會誘發自身症狀，再適度調整飲食。若有體重過重的情況，可透過飲食控制與規律運動逐步改善；夜間容易發生逆流者，也可考慮適度抬高床頭。鍾承軒提到，若火燒心、酸液逆流等症狀頻繁發作，甚至影響睡眠與日常生活，即使已規律服藥，也應回診與醫師討論，確認用藥方式及是否需要進一步檢查。