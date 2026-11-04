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中東局勢、美國期中選舉帶來壓力，美元指數震盪走低，亞洲主要貨幣兌美元反彈，目前回升至157價位，不過，新台幣兌美元今（4）日早盤也沒跟著台股及亞幣反彈，還進一步貶破32.8元，下探32.864元，重貶1.04角。就國際匯市來看，美元指數從101.43反彈，一度來到101.81，之後震盪整理，目前又從101.73拉回至101.36，隨後在101.39盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元也一度貶至158.767，目前反彈來到157.944，韓元則從1436.88回升至1337.58，離岸人民幣兌美元在6.6645至6.6731盤整。至於新台幣兌美元今日早盤續貶，以32.79元、貶值3分開出，雖然台股反彈，但漲幅有限，加上外資昨日在台股又大砍逾千億元，外資匯出壓力仍在，新台幣進一步貶破32.8元，來到32.864元，重貶1.04角，目前在32.852元盤整。