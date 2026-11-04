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傳3度企圖偷渡 疑從正濱漁港登船離境

涉共諜、詐領助理費等案 9月剪斷電子手環逃亡

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任、「大帳房」張俊傑涉嫌共諜案，9月棄保潛逃後至今下落不明，如今傳出他疑似已在10月28日晚間10時許，從基隆正濱漁港搭乘漁船離境，當時甚至曾有海防人員登船檢查，卻未發現張俊傑藏身船上。目前新店警分局正調閱相關監視器，並與海巡單位查證，釐清搭船者是否就是張俊傑，以及他是否已成功偷渡出境。據《中時新聞網》昨（3）日獨家報導，檢警調閱監視器後，掌握張俊傑逃亡期間至少3度企圖從漁港偷渡離境。張俊傑9月6日破壞電子手環後一路南逃，9月中曾在南部嘗試偷渡，但因天候不佳未能成行；之後又轉往高雄尋找船家，疑因檢警查緝升高、無人敢接應而再度作罷。該報導指出，張俊傑兩度嘗試偷渡失敗後一度折返北上，近日又南下至台南，再前往新北市貢寮尋找願意接應的漁船，最後疑於10月28日晚間10時許登船，並由正濱漁港出海。報導並稱當時甚至有海防人員登船檢查，卻未發現張俊傑藏匿其中；新店警分局對此表示，現正調閱監視畫面並與海巡確認身分。另據《自由時報》報導，聯合專案小組9月中旬一度追查到張俊傑逃亡前一天的行蹤，但張俊傑在同夥接應下，夜間進入台南監理站附近，再轉往大東夜市，利用人潮掩護，之後又在台南、高雄、屏東等地頻繁換車、製造斷點。專案小組直到10月初才重新掌握他9月15日的蹤跡，追查進度已落後約2週。該報導並稱，警方從基隆到屏東調閱大量監視器，也陸續拘提多名涉嫌協助逃亡者，但張俊傑始終沒有落網。知情人士研判，其逃亡過程可能有具組織性的偷渡集團協助，不斷更換藏身處與交通工具，增加追查難度；相關說法目前仍待檢警進一步釐清。張俊傑原先因涉嫌詐領助理費、侵占公益金等案件遭起訴，另被檢調懷疑涉收受中國資金、在台發展組織等共諜案情。9月6日，他在大安森林公園一帶破壞電子手環後逃亡，台北地院隨後發布通緝、限制出境出海，並裁定沒入1千萬元保證金。國安局、警政署及海巡署也分別祭出獎金或獎勵措施協助追緝。檢警自9月起全面追查，陸續查獲多名涉嫌協助張俊傑逃亡的相關人士，包括幫派分子周煥凱、竹聯幫槍手陳俊達等將近50名共犯，其中有約15人遭羈押禁見。檢警並懷疑共犯背後有犯罪集團以組織、分工方式涉嫌協助張俊傑逃亡；由於最早遭羈押的周煥凱等多人羈押期限即將屆滿，檢方已向法院聲請延長羈押。若法院裁准，預計全案最遲將於明年初偵結起訴。