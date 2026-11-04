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中國科研船施放不明儀器 台南艦中英文廣播驅離

10月兩度干擾台灣漁船 海巡艦艇先後馳援

海巡署批中國「複合戰擴權」 不排除帶有戰場經營目的

中國科研船「海洋地質8號」近期頻繁出沒台灣西南海域，甚至多次傳出干擾我國漁船作業。海巡署昨（3）日更指出，「海洋地質8號」與4艘中國籍民兵漁船，下午航行至高雄港西南方61浬處，並施放不明探測儀器，涉嫌在我國專屬經濟海域違法作業，海巡署立即調派「台南艦」全程監控，透過中、英文廣播要求離開，雙方當場對峙。海巡署表示，中國違法探勘不排除帶有「戰場經營」與「政治目的」，呼籲中方立即停止侵擾。海巡署昨指出，透過聯合情監偵手段，全程掌握中國科研船「海洋地質8號」，以及「桂合漁00181」、「桂北漁80888」、「桂北漁80889」、「桂北漁10098」等4艘伴航民兵漁船動態。3日下午3時許，這批船隊航行至高雄港西南61浬、我國限制水域外26浬處，「海洋地質8號」隨即於船艉後方施放不明探測儀器。海巡「台南艦」發現後，立即以中、英文廣播警告：「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權，你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開。」海巡署表示，「台南艦」持續運用操船技巧，與中國船隊併航並廣播驅離，但截至3日發布新聞稿時，雙方仍在現場對峙。事實上，海巡署也提到，「海洋地質8號」近期頻繁在台灣西南海域活動，已多次傳出干擾我國漁船作業的情況。10月15日晚間，高雄籍「泰昇興」漁船在高雄港西南方海域作業時，漁網疑似遭「海洋地質8號」拖損，海巡艦艇獲報後第一時間趕往現場協助處理。10月18日，「海洋地質8號」又與中國伴航民兵漁船，在同一海域干擾我國籍「萬發誠11」漁船作業，海巡署隨即派遣「屏東艦」趕抵現場強勢應處，維護我國漁民安全。對於中國科研船持續出沒我國西南海域，海巡署強調，「中華民國臺灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬」，中國船舶未經我國許可，不得在我國專屬經濟海域內從事海洋科學研究或探勘活動。海巡署指出，中國公務科研船夥同海上民兵船持續侵擾我國西南海域，甚至干擾我國漁民作業，企圖以複合戰方式擴權，破壞區域和平與穩定，國人絕對無法接受。海巡署強調，中國違法探勘不排除帶有「戰場經營」與「政治目的」，呼籲中方立即停止侵擾，未來也將持續採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。