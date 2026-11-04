買房房貸荒真的緩解了嗎？永慶房產集團最新調查指出，即便央行鬆綁部分房市管制，各大銀行資金仍偏緊俏。如今連自住首購族也受到衝擊，調查顯示不僅部分民營銀行利率罕見突破 3% 大關甚至停收，公股銀行撥款更一路排到明年 1 月，購屋申貸難度依然居高不下。
🟡民營銀行首購破3%，部分停收或僅服務貴賓
根據永慶房產集團最新調查各大銀行房貸收件及撥款情況，即便身分是首購族，目前貸款門檻也大幅提高。調查指出，雖然目前公股銀行大都仍有承貸空間，但民營銀行的緊縮態勢相當明顯，部分民營銀行已暫停受理首購案件，其餘多數則須排隊等候，甚至有部分業者轉為僅承作 VIP 貴賓客戶。在房貸利率方面，民營銀行普遍自 2.5% 起跳，更有個別銀行首購利率已突破 3% 大關，顯示首購族的申貸選項大幅受限。
🟡公股額度調控排到明年，第二戶利率3%起跳
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，公股銀行目前多由總行統一調控放款額度，資金調度維持偏緊態勢，預估目前的撥款時程多已遞延至今年 12 月底甚至明年 1 月，且利率普遍落在 2.5% 至 2.6% 起跳。至於第二戶房貸，受限程度更是嚴峻，調查顯示不論公股或民營銀行，願意承貸第二戶的利率均至少 3% 起跳，更有不少銀行採取暫不收件或高門檻審核，顯示央行 9 月放寬第二戶成數至 7 成的效益，短期內在銀行端仍難以發酵。
🟡房仲籲簽約前確認時程，合約務必預留撥款期
面對銀行房貸資金管控延續，永慶房屋提醒購屋民眾，在簽約前務必向欲申貸之銀行確認收件資格與預估撥款時間，買賣合約中應特別預留較長且充裕的貸款撥款期限，防範因銀行審核延宕而面臨交屋違約的風險。尤其換屋族與二房買方，更應在進場前多方比較不同銀行的承做條件，審慎評估財務與申貸可行性。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據永慶房產集團最新調查各大銀行房貸收件及撥款情況，即便身分是首購族，目前貸款門檻也大幅提高。調查指出，雖然目前公股銀行大都仍有承貸空間，但民營銀行的緊縮態勢相當明顯，部分民營銀行已暫停受理首購案件，其餘多數則須排隊等候，甚至有部分業者轉為僅承作 VIP 貴賓客戶。在房貸利率方面，民營銀行普遍自 2.5% 起跳，更有個別銀行首購利率已突破 3% 大關，顯示首購族的申貸選項大幅受限。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，公股銀行目前多由總行統一調控放款額度，資金調度維持偏緊態勢，預估目前的撥款時程多已遞延至今年 12 月底甚至明年 1 月，且利率普遍落在 2.5% 至 2.6% 起跳。至於第二戶房貸，受限程度更是嚴峻，調查顯示不論公股或民營銀行，願意承貸第二戶的利率均至少 3% 起跳，更有不少銀行採取暫不收件或高門檻審核，顯示央行 9 月放寬第二戶成數至 7 成的效益，短期內在銀行端仍難以發酵。
🟡房仲籲簽約前確認時程，合約務必預留撥款期
面對銀行房貸資金管控延續，永慶房屋提醒購屋民眾，在簽約前務必向欲申貸之銀行確認收件資格與預估撥款時間，買賣合約中應特別預留較長且充裕的貸款撥款期限，防範因銀行審核延宕而面臨交屋違約的風險。尤其換屋族與二房買方，更應在進場前多方比較不同銀行的承做條件，審慎評估財務與申貸可行性。
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