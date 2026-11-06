小孟老師分析今（6）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：開會多說重點
感情：約會增進感情
財運：獲得有力消息
幸運色：蜜桃橙
貴人：天秤座
小人：射手座
金牛座：
工作：注意天氣變化
感情：誠意感動異性
財運：房產績效提升
幸運色：煙燻粉
貴人：天蠍座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：小人逐漸遠離
感情：實現愛情美好
財運：美業提升績效
幸運色：深天藍
貴人：射手座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：多加參與慈善
感情：良好人際關係
財運：食品業績效好
幸運色：暖橙黃
貴人：摩羯座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：危機逐漸轉變
感情：親友介紹異性
財運：異地有偏財運
幸運色：森林綠
貴人：水瓶座
小人：牡羊座
處女座：
工作：注意眼睛保養
感情：儘量避免爭吵
財運：醫療業績效好
幸運色：豆沙紅
貴人：雙魚座
小人：金牛座
天秤座：
工作：適合大方請客
感情：學會適度妥協
財運：餐飲業績效佳
幸運色：珍珠灰
貴人：牡羊座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：學習不斷進取
感情：微笑得到友情
財運：娛樂業績效好
幸運色：葡萄紫
貴人：金牛座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：忙碌中關心家人
感情：美好運氣到來
財運：獲得大筆訂單
幸運色：薑黃色
貴人：雙子座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：下班可去逛街
感情：與異性接觸多
財運：技術變現成功
幸運色：午夜藍
貴人：巨蟹座
小人：處女座
水瓶座：
工作：更提升競爭力
感情：大膽表達想法
財運：流量轉換收益
幸運色：櫻桃紅
貴人：獅子座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：不再缺乏自信
感情：到浪漫處約會
財運：打造多元收入
幸運色：青草綠
貴人：天秤座
小人：天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：開會多說重點
感情：約會增進感情
財運：獲得有力消息
幸運色：蜜桃橙
貴人：天秤座
小人：射手座
金牛座：
工作：注意天氣變化
感情：誠意感動異性
財運：房產績效提升
幸運色：煙燻粉
貴人：天蠍座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：小人逐漸遠離
感情：實現愛情美好
財運：美業提升績效
幸運色：深天藍
貴人：射手座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：多加參與慈善
感情：良好人際關係
財運：食品業績效好
幸運色：暖橙黃
貴人：摩羯座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：危機逐漸轉變
感情：親友介紹異性
財運：異地有偏財運
幸運色：森林綠
貴人：水瓶座
小人：牡羊座
處女座：
工作：注意眼睛保養
感情：儘量避免爭吵
財運：醫療業績效好
幸運色：豆沙紅
貴人：雙魚座
小人：金牛座
天秤座：
工作：適合大方請客
感情：學會適度妥協
財運：餐飲業績效佳
幸運色：珍珠灰
貴人：牡羊座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：學習不斷進取
感情：微笑得到友情
財運：娛樂業績效好
幸運色：葡萄紫
貴人：金牛座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：忙碌中關心家人
感情：美好運氣到來
財運：獲得大筆訂單
幸運色：薑黃色
貴人：雙子座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：下班可去逛街
感情：與異性接觸多
財運：技術變現成功
幸運色：午夜藍
貴人：巨蟹座
小人：處女座
水瓶座：
工作：更提升競爭力
感情：大膽表達想法
財運：流量轉換收益
幸運色：櫻桃紅
貴人：獅子座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：不再缺乏自信
感情：到浪漫處約會
財運：打造多元收入
幸運色：青草綠
貴人：天秤座
小人：天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。