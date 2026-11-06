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小孟老師分析今（6）日12星座運勢。牡羊座：工作：開會多說重點感情：約會增進感情財運：獲得有力消息幸運色：蜜桃橙貴人：天秤座小人：射手座金牛座：工作：注意天氣變化感情：誠意感動異性財運：房產績效提升幸運色：煙燻粉貴人：天蠍座小人：摩羯座雙子座：工作：小人逐漸遠離感情：實現愛情美好財運：美業提升績效幸運色：深天藍貴人：射手座小人：水瓶座巨蟹座：工作：多加參與慈善感情：良好人際關係財運：食品業績效好幸運色：暖橙黃貴人：摩羯座小人：雙魚座獅子座：工作：危機逐漸轉變感情：親友介紹異性財運：異地有偏財運幸運色：森林綠貴人：水瓶座小人：牡羊座處女座：工作：注意眼睛保養感情：儘量避免爭吵財運：醫療業績效好幸運色：豆沙紅貴人：雙魚座小人：金牛座天秤座：工作：適合大方請客感情：學會適度妥協財運：餐飲業績效佳幸運色：珍珠灰貴人：牡羊座小人：雙子座天蠍座：工作：學習不斷進取感情：微笑得到友情財運：娛樂業績效好幸運色：葡萄紫貴人：金牛座小人：巨蟹座射手座：工作：忙碌中關心家人感情：美好運氣到來財運：獲得大筆訂單幸運色：薑黃色貴人：雙子座小人：獅子座魔羯座：工作：下班可去逛街感情：與異性接觸多財運：技術變現成功幸運色：午夜藍貴人：巨蟹座小人：處女座水瓶座：工作：更提升競爭力感情：大膽表達想法財運：流量轉換收益幸運色：櫻桃紅貴人：獅子座小人：天秤座雙魚座：工作：不再缺乏自信感情：到浪漫處約會財運：打造多元收入幸運色：青草綠貴人：天秤座小人：天蠍座