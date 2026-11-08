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小孟老師分析今（8）日12星座運勢。牡羊座：工作：加強內部溝通感情：集體合作共贏財運：交給理專規劃幸運色：粉紅色貴人：射手小人：魔羯金牛座：工作：事業策略成功感情：逃避價值問題財運：控制降低成本幸運色：棕色貴人：獅子小人：雙魚雙子座：工作：找到創新方案感情：渴望暫時單身財運：努力研究股票幸運色：棕色貴人：魔羯小人：處女巨蟹座：工作：珍惜眼前成就感情：放鬆心情等待財運：擇優投資風險幸運色：粉紅色貴人：天秤小人：獅子獅子座：工作：了解競爭對手感情：意外遇見愛情財運：瞭解投資方向幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：天秤處女座：工作：拓展業務合作感情：和戀人看電影財運：財富充裕幸福幸運色：灰色貴人：水瓶小人：雙子天秤座：工作：交際適時讚美感情：相互體諒感恩財運：穩妥投資理財幸運色：玫瑰色貴人：天蠍小人：射手天蠍座：工作：職場效益提升感情：雙方相處愉悅財運：靈活掌握賺錢幸運色：橘色貴人：巨蟹小人：水瓶射手座：工作：廣招賢能人士感情：沉浸浪漫約會財運：高額投資獲利幸運色：黑色貴人：牡羊小人：天蠍魔羯座：工作：技能有望提升感情：交友積累人脈財運：得到投資時機幸運色：黃色貴人：雙魚小人：金牛水瓶座：工作：提高專業技能感情：愛情運勢提升財運：外地求財順利幸運色：橘色貴人：處女小人：巨蟹雙魚座：工作：堅持自我原則感情：關心照顧親友財運：美好財運回流幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：牡羊