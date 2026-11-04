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全程目睹驚險瞬間 推擠跌倒受傷

觀光署：責請旅行社辦理團體旅遊

尼泊爾觀光熱區聖母峰昨（3）日上午發生直升機相撞慘案，釀1死多傷。我國旅客當時等待搭乘直昇機恰好目睹慘案發生，雖然距離事發地點仍有一段距離，但因為場面混亂，2名團員在撤退過程中，因推擠跌倒受傷，已經在當地就醫，準備後續返台。晴天旅遊總經理蕭世華表示，尼泊爾EBC（聖母峰基地營）健行客製包團，原定昨日台灣時間上午從佩利崎停機坪，搭乘直升機下山返回加德滿都。團體在停機坪等待直升機停靠時，卻在現場目睹兩輛正在降落的直升機不明原因意外互相擦撞、落地嚴重損毀。蕭世華還原當時狀況，為躲避墜毀直升機，有兩位女團員被其他的外國客人推擠而跌倒，造成一位手部輕微扭傷、一位手部韌帶受傷，所幸全體團員平安無大礙。團體後續停機坪持續等待候補直升機前來接駁，直到昨日台灣時間傍晚，確認全員皆順利搭乘候補直升機下山回到城市，並且送韌帶拉傷的旅客前往當地醫院ERA INTERNATIONAL HOSPITAL就醫處理照X光片，確認無大礙，也無其他台灣人受傷。蕭世華指出，昨日業務也已第一時間通報保險端。旅行社已妥善處理，團體行程照常進行，預計今天晚上尼泊爾時間會按照行程搭機返回。他表示，直升機是當地很常見的交通方式，尼泊爾相當重視旅遊，特別是山區的健行，這是他們重要收入來源；而直升機更是山區高端旅遊需求中常見，相關規劃完善。觀光署表示，媒體報導「1死1傷」是指機上旅客，並非我國旅客。受傷旅客為晴天旅遊赴尼泊爾團體旅遊（10月24日至11月5日）。該案旅行社辦理本次旅遊已投保旺旺友聯產險的旅行業責任保險——意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元。觀光署已責請旅行社辦理團體旅遊，應妥善照護旅客安全。