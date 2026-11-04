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繼光香香雞免費送2萬顆「雞肉可樂餅」！再享整單9折優惠

免費送塔塔雞肉可樂餅！

加碼整單9折優惠！

▲ 繼光香香雞雙11請客免費送2萬顆可樂餅。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）

Popeyes：進駐內科商圈！新店開幕炸雞優惠

▲Popeyes進駐內科商圈。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Popeyes新店開幕炸雞優惠。（圖／Popeyes popeyes.com.tw）

雙11購物節速食優惠來了！繼光香香雞宣布請客，明天11月5日免費送20000顆「塔塔雞肉可樂餅」，加入官方LINE好友或憑新光三越、大遠百等指定百貨公司週年慶發票爽吃，再享整單9折優惠；Popeyes表示，內湖瑞光門市新店開幕送炸雞優惠一次整理。繼光香香雞雙11購物節回饋，明天11月5日至11月25日連續21天爽吃優惠。◾️成為官方LINE好友，即可獲得「可樂餅兌換券」，憑券至指定門市可免費兌換。◾️於全台指定18家合作百貨商場內，憑當日單筆消費滿111元的發票或明細，即可至該商場內的繼光香香雞門市免費兌換。提醒大家，可樂餅送完為止，乙張發票或明細可兌換乙份，不可累贈或重複兌換，數量有限，送完為止。18家指定百貨商場：誠品生活南西、京站時尚廣場、CITYLINK 松山壹號店、iFG遠雄廣場汐止店、Mega City 板橋大遠百、宏匯廣場、比漾廣場、桃園統領廣場、桃園新光影城、LaLaport 台中、新光三越台中中港店、TIGER CITY 購物中心、MITSUI OUTLETPARK 台中港、MITSUI OUTLET PARK 台南、南紡購物中心、SKM Park Outlets 高雄草衙、義享時尚廣場、夢時代購物中心。未提供可樂餅兌換：西門、忠孝、台北大巨蛋、新光 A8 專櫃、信義 ATT、統一時代台北店、板橋環球專櫃、府中店、北湖口服務區、桃機一航(外)、桃機二航(內)、文心秀泰專櫃、勤美誠品、南山新光、高雄漢神巨蛋專櫃、台南新天地(新光)、開封店、動物園店、桃園環球 A8、中山醫店、北港店。到店成功兌換可樂餅，當筆消費不限金額、不限品項通通加碼可享「9折優惠」。品牌還加碼再贈一張「原味雞排5元折價券」。提醒大家，折價券兌換期間為11月5日至12月16日，限下次消費使用。Popeyes宣布「內湖瑞光門市」今天11月4日正式開幕，祭出兩大開幕優惠活動：◾️：11月4日開幕當天，前100名消費者憑現場號碼牌可參加輪盤活動一次。最大獎為價值399元的「辣莓嗨醬雞柳豪享餐」乙份。◾️：11月4日至11月13日，單筆消費滿200元，即贈50元折價券乙張。該折價券可於下次單筆消費滿400元時折抵使用。